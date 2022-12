La véritable histoire de “Cocaine Bear”

“Cocaine Bear” met en vedette Keri Russell, O’Shea Jackson Jr. et Ray Liotta, décédé en mai, dans l’un de ses derniers rôles au cinéma. Il dépeint la traînée de terreur induite par la drogue de l’ours et les victimes qu’il laisse derrière lui.

La frénésie sanglante qui suit la frénésie de cocaïne de l’ours, comme illustré dans la bande-annonce, est fictif, mais l’histoire d’un grand ours est bien réelle. Sa tradition est susceptible de se développer avec le film, qui a été réalisé par Elizabeth Banks et dont la sortie est prévue le 24 février.

La bande-annonce d’un nouveau film intitulé “Cocaine Bear” est sortie mercredi, et le titre du film n’est pas une métaphore ou un jeu de mots intelligent : le film parle d’un ours qui consomme de la cocaïne.

La vraie histoire est moins sanglante.

Tout a commencé, comme vous pouvez le deviner, dans les années 1980. Le Georgia Bureau of Investigation a annoncé en décembre 1985 qu’un ours noir de 175 livres était “mort d’une overdose de cocaïne après avoir découvert un lot de drogue”, selon un article de trois phrases de United Press International paru dans The New York. Fois.