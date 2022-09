La véritable cause de la violence de Leicester est la seule chose que la gauche ne blâmera jamais

IL n’y a rien de tel qu’un député de gauche avec la tête dans le sable. Mais c’est ce que nous avons avec le grand cas de Claudia Webbe.

Mme Webbe est la députée de Leicester East et, compte tenu de ce qui se passe dans sa circonscription ces dernières semaines, il n’est pas surprenant qu’elle essaie de s’exprimer.

Des groupes de jeunes hindous et musulmans ont été impliqués dans des problèmes à Leicester ces dernières semaines Crédit : Leicester Media Online

Que dit la députée Corbynite Claudia Webbe à propos des troubles ? Elle a déclaré que le gouvernement devait réprimer “l’idéologie d’extrême droite” diffusée en ligne Crédit : PA

Car depuis la fin du mois dernier, il y a eu de graves troubles dans les rues de Leicester.

Cela semble avoir commencé lors du match de cricket indo-pakistanais fin août, lorsque des supporters indiens ont scandé des slogans anti-pakistanais.

Les partisans du Pakistan ont répondu en nature.

Bientôt, des groupes de musulmans et d’hindous s’affrontent par centaines dans les rues de la ville.

Des images de médias sociaux partagées par des hindous et des musulmans montrent des groupes des deux côtés – des hommes masqués frappant aux fenêtres des gens dans les zones à majorité hindoue et abattant des décorations religieuses, et d’autres marchant dans des rues à majorité musulmane, scandant un slogan religieux utilisé de loin- groupes nationalistes hindous de droite en Inde.

La tension monte maintenant depuis des semaines et la police locale a été prise au milieu de tout cela.

Et contre quoi la députée Corbynite Claudia met-elle en garde ? Elle a déclaré que le gouvernement devait réprimer “l’idéologie d’extrême droite” diffusée en ligne.

Gosh, quel intéressant ensemble de priorités est là.

Il faut supposer que Webbe ne signifie pas les nationalistes hindous ou les extrémistes musulmans qui s’affrontent dans les rues de sa circonscription.

Bien que selon un certain nombre de définitions, ils pourraient facilement être qualifiés de «droitiers». Mais non, il semble que Webbe soit plus préoccupé par ce qui se passe dans le monde virtuel que par ce qui se passe dans le monde réel.

Et c’est un trope familier à notre époque. Il y a cinq ans, lorsque trois extrémistes islamistes ont commencé à égorger des piétons sur le pont de Londres, le Premier ministre et maire de Londres de l’époque a parlé du rôle que les entreprises technologiques devaient jouer pour mettre fin à l’extrémisme.

Comme si les djihadistes qui ont commis cette atrocité étaient en quelque sorte provoqués par Facebook.

Ils n’ont jamais parlé de l’immigration qui avait conduit à cela – y compris le fait qu’au moins un des assaillants était ici illégalement, était connu pour être ici illégalement et n’avait même pas failli être expulsé.

C’est toujours pareil dans ce pays. Nos politiciens de tous bords – pour être juste envers elle, Webbe n’est pas le seul – se concentrent toujours sur tout sauf sur la question principale.

Le principal problème à Leicester est que les relations communautaires se sont rompues. Et personne n’a la moindre idée de ce qu’il faut faire à ce sujet, à part garder les deux côtés séparés.

La police pourra-t-elle faire cela pour toujours ? Est-ce que Leicester doit toujours être à un match de cricket du désastre? Très probablement. Mais c’est ce qui arrive quand on a une politique d’immigration qui n’a jamais été capable d’anticiper plus de 24 heures.

Tout ce que Webbe et ses collègues savent faire, c’est appeler au calme. Et blâmez les forces obscures de «droite» en ligne, bien sûr.

Mais en fait, alors que certaines personnes diffusent certainement de la désinformation en ligne, la plupart des gens se contentent de faire circuler des vidéos de ce qui se passe dans les rues de l’une de nos villes.

Parce que ça inquiète les gens. En effet, cela a même inquiété le gouvernement indien, dont le haut-commissariat à Londres a écrit à son homologue britannique pour l’exhorter à ramener la paix dans les rues de Leicester et à protéger les communautés hindoues.

C’est un état de fait insensé.

On pourrait s’attendre à ce qu’un tel appel aille dans l’autre sens. Mais que dit-il de la Grande-Bretagne du 21e siècle que des pays comme l’Inde doivent appeler le gouvernement britannique à mettre fin à la violence interreligieuse dans nos villes ?

Rien de positif, c’est certain.

La vérité est que ce qui se passe dans les rues de Leicester s’est déjà produit et se reproduira.

Il y a vingt et un ans, il y avait des troubles similaires dans les rues d’Oldham. Un rapport a été commandé à ce sujet, puis tout le monde est passé à autre chose.

Il en a été de même après les émeutes de 2011 qui ont commencé à Londres et se sont rapidement propagées à travers le pays.

Encore une fois, un rapport a été commandé et tout le monde l’a oublié.

Et nous devrions nous attendre à ce que cela se reproduise encore et encore.

Pourquoi? Parce que des députés comme Claudia ont déjà décidé ce que le problème ne peut pas être.

Le problème ne peut pas être que nous avons eu un système d’immigration au cours des dernières décennies qui a permis à trop de personnes d’entrer trop rapidement.

Et qui n’a pas pris la peine d’être sélectif ni même de se demander quel pourrait être l’impact de l’arrivée de personnes provenant de régions du monde ayant leurs propres tensions ethniques très profondes.

Des tensions qui se jouent désormais dans les rues britanniques.

Non – toute cette discussion est hors de portée. Parce que cela impliquerait d’admettre ses erreurs.

Et essayer de ne pas les refaire. C’est à peu près la dernière chose que nos députés peuvent faire.

Et c’est pourquoi nous ne devrions pas être choqués par ce qui se passe à Leicester.

La graisse est un signe de Covid 2

Des « experts » affirment que d’ici 2060, environ 85 % d’entre nous seront obèses ou en surpoids Crédit : Getty

SELON quelque chose qui s’appelle « The World Obesity Federation », nous allons tous commencer à grossir.

Plus précisément, les connards affirment que d’ici 2060, environ 85 % d’entre nous seront obèses ou en surpoids.

Je ne sais pas comment certaines de ces fondations parviennent à des statistiques comme celle-ci.

La plupart des gens ne peuvent pas deviner quel sera leur poids dans deux ans. Alors comment diable ces chercheurs pensent-ils pouvoir calculer combien nous allons tous peser dans 40 ans ?

Cela me fait craindre qu’ils sachent quelque chose que nous ignorons.

La principale cause d’obésité ces dernières années était Covid.

Au nom de la lutte contre un virus qui ciblait les obèses, le gouvernement a fermé tous les gymnases, interdit les activités de plein air et obligé la nation à s’asseoir sur le canapé en mangeant des Doritos et en regardant la télé pendant un an.

Si la Fédération mondiale de l’obésité a des informations sur les pandémies à venir, je pense vraiment qu’elle devrait les partager avec nous.

CAS DE BALLES ANTI-STRESS ? EN attendant, nous subissons aussi apparemment un fléau mondial d’« anxiété ». Selon un panel américain sur la santé, les niveaux d’anxiété sont si élevés que toutes les personnes de moins de 65 ans devraient être dépistées. Il est vrai que certaines personnes ont des peurs totalement irrationnelles qui plombent leur vie. Mais une grande partie de ce qu’on appelle «l’anxiété» est maintenant ce que nous appelions la «réalité». Selon les experts, l’une des choses qui causent l’anxiété est “l’incertitude”. Eh bien, j’ai des nouvelles pour eux. La vie est une vieille affaire délicate. Nous nous inquiétons de savoir si nous aurons assez de nourriture demain. Ou un toit au-dessus de notre tête. Nous nous inquiétons des personnes les plus proches de nous et nous nous inquiétons du monde. Certains de ces éléments peuvent être déformants pour un petit nombre de personnes. Mais le plus souvent, ce n’est qu’une question de vie. Et bien que cela puisse très bien être stressant, nous n’avons pas besoin de dépistage pour cela.

Victime en ligne Molly

Molly Russell, 14 ans, s’est suicidée en 2017 après être tombée dans un ensemble de forums en ligne qui ont normalisé l’automutilation et le suicide. Crédit : PA

Une enquête cette semaine a entendu l’histoire tragique de Molly Russell, une écolière de 14 ans qui s’est suicidée en 2017.

L’audience a été informée qu’elle était tombée dans un ensemble de forums en ligne qui normalisaient l’automutilation et le suicide.

Le père de Tragic Molly a déclaré à l’enquête que sa fille avait été “pleine d’amour, d’espoir et de bonheur” jusqu’à ce qu’elle tombe dans ce ghetto en ligne.

Bien sûr, les géants de la technologie prétendent toujours être au top de ce genre de choses. Mais ils ont tort. Ces types de sites sont incroyablement faciles à trouver et même les restrictions d’âge sont assez faciles pour que les enfants puissent se déplacer.

Et la vérité est que les jeunes filles sont particulièrement vulnérables.

Il y a toutes sortes d’avancées incroyables qui sont venues avec Internet. Mais il y a aussi des coûts énormes, et beaucoup d’entre eux sont supportés par les adolescentes.

De nombreuses études ont montré que les adolescentes sont particulièrement vulnérables aux cultures des selfies et de l’automutilation – des choses qui vont de pair.

Cela n’a jamais été facile de grandir, mais c’est particulièrement difficile si vous êtes une adolescente à l’ère d’Instagram. Le sentiment de ne pas s’intégrer est normal chez les adolescents. Mais maintenant, le net leur dit qu’il y a des issues.

Il n’y a pas de réponse facile aux problèmes de la croissance. Mais il existe certainement un moyen simple d’arrêter les sites qui promeuvent et glorifient la pire réponse de toutes.