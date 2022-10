La vérification Twitter pourrait bientôt vous coûter 20 $ par mois

Elon Musk étant désormais officiellement responsable de Twitter, il semblerait que l’un des premiers changements qu’il souhaite apporter concerne le système de vérification. Bientôt, il semble que la vérification sera intégrée à l’abonnement Twitter Blue – qui déverrouille actuellement d’autres fonctionnalités pour les abonnés.

En plus de cela, le prix d’un abonnement passerait de 4,99 $ par mois à 19,99 $ par mois. C’est une énorme augmentation, et clairement un moyen pour Twitter de commencer à faire de sérieux bénéfices. Actuellement, un Abonnement Twitter Bleu inclut des avantages tels que l’affichage d’articles sans publicité et la possibilité de personnaliser l’icône de l’application Twitter.

Comme le rapporte The Verge, les utilisateurs actuellement vérifiés auraient 90 jours pour passer à un abonnement payant avant de perdre leur coche bleue. De plus, le site affirme que cette nouvelle fonctionnalité sera déployée dès le 7 novembre.

The Verge indique également que les employés de Twitter impliqués dans le projet ont été informés de cette nouvelle dimanche et risquent de perdre leur emploi s’ils ne respectent pas le délai.

Actuellement, Twitter Blue n’est disponible qu’aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Cela pose un problème car il est alors difficile de savoir comment les comptes vérifiés dans d’autres pays conserveraient leur statut. J

Personne sur Twitter n’a confirmé que la vérification nécessiterait un abonnement, mais Musk a déclaré que le processus subissait actuellement de grands changements :

L’ensemble du processus de vérification est en cours de refonte en ce moment – Elon Musk (@elonmusk) 30 octobre 2022

En supposant que les rapports sommes vrai, il est probable que de nombreux comptes renonceront à leur statut Vérifié. Ajouter un autre abonnement pendant une crise du coût de la vie ne sera pas quelque chose que chaque utilisateur vérifié sera heureux de faire, bien que les grandes marques, les célébrités et ceux qui ont beaucoup de revenus disponibles puissent cracher.

Cela pourrait même entraîner une réaction violente où les gens quitteraient complètement Twitter. Nous avons un guide sur la façon de supprimer votre compte Twitter si vous l’envisagez.

Twitter a déjà vu plusieurs noms hollywoodiens quitter la plate-forme, et les utilisateurs se sont plaints d’une augmentation des discours de haine sur la plate-forme depuis que Musk a pris le relais – bien que Twitter ait affirmé qu’il s’agissait de comptes inauthentiques.