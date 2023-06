La vente Woot Refurb vous fait économiser 149 $ sur un iPhone 14 Pro Max haut de gamme

Apple fabrique certains de nos téléphones préférés absolus de 2023, et son iPhone 14 Pro Max haut de gamme est peut-être le téléphone le plus avancé du moment. Cependant, ce matériel sérieux n’est pas bon marché, avec des prix pour ce modèle haut de gamme à partir de 1 099 $. Mais si vous pouvez vivre avec des coups et des éraflures, vous pouvez maintenant vous procurer un modèle remis à neuf pour seulement 950 $ chez Woot, ce qui vous permet d’économiser 149 $. Cette offre n’est disponible que jusqu’à 21h59 PT (00h59 HE) ce soir, et Woot a une offre limitée disponible, alors agissez vite si vous ne voulez pas manquer ces économies.

Selon Woot, tous ces téléphones ont été classés comme rénovations de qualité « rayures et bosses ». Cela signifie qu’ils ont tous été testés et garantis en parfait état de fonctionnement, mais qu’ils montreront des signes d’usure. Ils sont également soutenus par Woot’s Garantie limitée de 90 jours.

Le 14 Pro Max est l’iPhone le plus avancé à ce jour. Il est équipé d’une puce A16 Bionic avancée et d’une prise en charge 5G pour des performances ultra-rapides, ainsi que de 128 Go de stockage intégré. L’écran est un superbe écran Super Retina XDR de 6,7 pouces, et il dispose d’une caméra arrière de 48 MP qui peut capturer des vidéos 4K à 30 ips. Il est également assez robuste, avec un indice de résistance aux intempéries IP68 et un écran Ceramic Shield durable. Pour le moment, Woot a encore le choix entre plusieurs variantes de couleurs, notamment le noir, l’or, le violet et l’argent.

