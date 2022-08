La vente Tiffany & Co. NFT se vend, le détaillant de bijoux de luxe récolte 12,5 millions de dollars à Ethereum

Le 5 août 2022, le marchandiseur de bijoux de luxe Yank Tiffany & Co. a proclamé que la monnaie de jeton non fongible (NFT) de la société appelée «Nftiff» était sursouscrite. Tiffany a sursouscrit 250 Nftiffs pour trente ethereum par Nftiff, récoltant plus de 12,5 millions de dollars de la vente. Les NFT créés par Tiffany doivent être rachetés avant le 12 août, donc 94 Nftiffs sont rachetés.

La vente de Tiffany & Co. NFT se vend à 12,5 millions de dollars en Ether

Il y a six jours, Bitcoin.com News a rapporté Tiffany & Co. révélant un diplôme d’associé NFT appelé “Nftiff”, un produit de remplacement fabriqué par Tiffany’s qui mélange la technologie des jetons non fongibles et les bijoux de luxe. Depuis lors, Tiffany’s a organisé sa vente et chacune de 250 unités NFT a été sursouscrite, selon un tweet publié par la société le 5 août.

Chaque NFT, autrement appelé Nftiff, a été sursouscrit pour trente éthers ou simplement plus de 50 000 $ par NFT vendredi. Le prix combiné de la vente a totalisé 12,5 millions de dollars pour le marchand de bijoux de luxe. «Nous mesurons au carré les sursouscrits sur les 250 Nftiff. jusqu’à la menthe consécutive », a écrit Tiffany vendredi. Les informations issues de Ridge Analytics indiquent que quatre-vingt-quatorze Nftiffs sont rançonnés à ce jour par une équipe de 73 propriétaires de maisons Cryptopunk NFT. Le même jour que la vente, Tiffany’s a déclaré:

Nftiff ne pouvait pas être plus facile. Achetez votre NFT via la porte d’entrée Nftiff, optez pour votre Cryptopunk et les artisans de Tiffany peuvent le transformer en un pendentif sur mesure.

Les Nftiffs vendent moins cher que la valeur de vente initiale sur les marchés secondaires

Les mesures de cryptoslam.io montrent que la vente initiale de Nftiff et les ventes sur le marché secondaire ont atteint le classement d’assortiment NFT le plus élevé en termes de volume de ventes au cours des sept derniers jours. Jusqu’à présent, 299 transactions ont été effectuées par les 182 propriétaires stockant des NFT Nftiff sur 48 portefeuilles actifs. Les connaissances de Cryptoslam.io et les mesures de nftgo.io indiquent chacune qu’il y a eu des ventes secondaires prévues sous les conditions d’origine de Tiffany.

Les deux sites d’analyse NFT montrent que les ventes de Nftiff ont été aussi basses que vingt-sept éthers et quelques-unes pour 27,5 et 27,8 ETH par Nftiff. cela signifie que les propriétaires ont sursouscrit des Nftiffs à perte sur les marchés secondaires, comme Nftiff # 42, qui a sursouscrit dix-neuf heures pour vingt-sept éthers ou un cheveu de plus de 46 000 $. Actuellement, au moment de la rédaction de cet article dimanche après-midi à 14h00 (HNE), la valeur plancher de Nftiff est revenue aux trente Nftiffs de prix ETH initialement sursouscrits tout au long de la vente de Tiffany.

La vente post Tiffany & Co. NFT se vend, le détaillant de bijoux de luxe rapporte 12,5 millions de dollars à Ethereum