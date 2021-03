– Les recommandations sont choisies indépendamment par les éditeurs de Review. Les achats que vous effectuez via nos liens peuvent nous rapporter une commission.

Les amateurs de mode savent qu’il y a peu de choses aussi excitantes qu’une vente surprise Kate Spade. Ces économies d’épargne ne se produisent que quelques fois par an, mais quand elles le font, elles sont vraiment épiques. Nous parlons de 79% de réduction sur les sacs et portefeuilles en cuir chics et intemporels de la marque, sur les vêtements et les bijoux, c’est-à-dire le genre de prix que vous ne verriez normalement que le Black Friday et le Cyber ​​Monday.

Recevez des conseils d’experts sur votre téléphone. Inscrivez-vous pour recevoir des alertes par SMS de la part des nerds à la recherche d’offres chez Review.

Cette vente surprise particulière traverse Mardi 30 mars, avec de nouvelles offres du jour sur certains articles via Mardi 16 mars. Nous avons même trouvé des remises à plus de 75% sur le site est la publicité! Grâce à cet événement d’épargne, non seulement vous obtiendrez les goodies les plus vendus de la marque pour une fraction de leur coût habituel, mais vous bénéficierez également d’une livraison gratuite sur chaque commande. Tout d’abord, vous devrez y accéder: entrez simplement votre adresse e-mail et votre code postal sur la page de destination, qui vous inscrira pour recevoir les e-mails exclusifs de l’entreprise.

À partir de là, vous aurez accès à toutes les réductions incroyables que cet événement d’épargne a à offrir, comme ce sac à bandoulière à rabat moyen Kailee, qui bénéficie d’une réduction de 250 $. Normalement 379 $, il tombe à 129 $ avec la démarque. Ce superbe sac à bandoulière allie sans effort le style à la fonction et dispose de suffisamment d’espace pour ranger votre portefeuille, vos clés, votre téléphone ou même vos collations en lieu sûr et sécurisé dans ses poches intérieures cachées. Il est fait de cuir grainé et est à gagner dans trois teintes de noir, Rose Smoke ou Deep Evergreen. De plus, il possède une fermeture à pression, une bandoulière pratique et le logo emblématique de la pelle en métal de la marque, ainsi qu’une solide note moyenne de 4,6 étoiles par les acheteurs satisfaits.

En plus des économies importantes que vous réaliserez, 5% des ventes nettes de Kate Spade (jusqu’à 50 000 $) seront reversées pour soutenir la santé mentale des femmes et des filles, une solution gagnant-gagnant. Achetez bientôt pour profiter de la meilleure sélection et faites défiler pour voir nos choix préférés dans toutes les catégories.

Sacs à main en cuir

La beauté des sacs à main Kate Spade est que non seulement ils sont fabriqués avec le cuir le plus fin que vous puissiez trouver, mais leurs formes, couleurs, styles et tailles classiques seront élégants sur votre bras pour les années à venir – une bouffée d’air frais dans un monde de mode rapide. Qu’il s’agisse d’un sac à bandoulière, d’un fourre-tout ou d’une sacoche que vous recherchez, la sélection de sacs à main en cuir avec des réductions de prix de 200 $ ou plus ravira tout acheteur averti.

Portefeuilles et bracelets en cuir

Le sac parfait a besoin d’un portefeuille coordonné pour ranger en toute sécurité votre argent, vos cartes et bien plus encore. Les portefeuilles et les bracelets de Kate Spade présentent tout le flair sophistiqué de sa plus grande maroquinerie, avec des caractéristiques «ne peut pas vivre sans elle» en abondance pour chaque style. Des prix aussi bas que 25 $ ne font certainement pas de mal non plus.

Bijoux

Les boules bon marché sont nombreuses dans le cadre de la vente surprise, avec des articles à partir de 19 $. Cela signifie que vous pouvez obtenir une paire de boucles d’oreilles Kate Spade scintillantes pour moins que le coût de votre commande quotidienne pour le déjeuner. Que vous vous offriez quelque chose de brillant et de joli ou que vous offriez les fabuleuses dames de votre vie, la vaste sélection de bracelets, de colliers pendentifs, de bagues et plus encore que vous trouverez ici saura plaire à presque tout le monde.

Vêtements

Alors que la marque est connue pour ses articles en cuir et ses bijoux de déclaration, Kate Spade a également des réductions sur une pléthore de superbes hauts, robes, vestes, pantalons et plus encore pour cela fera une déclaration de style majeure. Avec des économies d’environ 200 $ sur de nombreux articles – comme un rabais énorme de 230 $ sur cette robe blanche à œillets parfaite pour le printemps – vous aurez des compliments venant de tous les coins. Et vos admirateurs de style ne seront pas plus sages quant à la convivialité de vos achats!

Des chaussures

Bien fait ne doit pas nécessairement égaler un prix élevé, comme en témoigne la magnifique collection de chaussures plates, mocassins et sandales en vente chez Kate Spade en ce moment. Vous pouvez saluer les jours plus chauds à venir avec un printemps bien talonné dans votre démarche (jeu de mots très prévu!) Avec des prix aussi bas que 49 $ la paire, en commençant la saison avec les chaussures les plus mignonnes que votre garde-robe ait jamais vues – faites-nous confiance.

Besoin d’aide pour trouver des produits? Abonnez-vous à notre newsletter hebdomadaire. C’est gratuit et vous pouvez vous désinscrire à tout moment.

Les experts en produits de Review couvrent tous vos besoins d’achat. Suivez Review sur Facebook, Twitteret Instagram pour les dernières offres, critiques et plus encore.

Les prix étaient exacts au moment de la publication de cet article, mais peuvent changer avec le temps.