Noël est peut-être venu et reparti, mais pour les amateurs de mode, la célébration ne fait que commencer! C’est parce que la vente semestrielle de Nordstrom est arrivée dans toute sa gloire de style, apportant avec elle toutes les réductions que vous pourriez espérer sur les vêtements prêts pour l’hiver, y compris les doudounes, les bottes, les pulls confortables et plus encore.

À travers Dimanche 3 janvier, les acheteurs peuvent économiser plus de 40% sur à peu près tout sur le site, avec des marques allant de Tory Burch et Longchamp à The North Face, Nike et adidas.

Qu’est-ce que la vente semestrielle?

La vente semestrielle de Nordstrom est l’un des plus grands événements de magasinage de Nordstrom de l’année, mais deux fois par an, généralement une fois au printemps et une fois en hiver. Au cours de cet événement, les vêtements et les articles pour la maison les mieux notés sont largement réduits sur le site pour les femmes, les hommes et les enfants, ce qui signifie que vous pouvez enregistrer un lot, juste à temps pour la saison en cours.

Les meilleures offres pour acheter de la vente semestrielle Nordstrom

Que vous ayez une carte-cadeau à utiliser ou que vous cherchiez à récupérer les articles que vous n’avez pas trouvés sous l’arbre cette année, vous êtes sûr de la trouver lors de cet événement d’économies massives. Pour vous aider à le faire, nous avons rassemblé toutes les meilleures remises de la vente, en vérifiant les prix de chacune d’entre elles pour nous assurer que vous en avez pour votre argent. Ci-dessous, retrouvez nos meilleurs choix de la vente dans chaque catégorie.

aux femmes

Pour des hommes

Des gamins

Accueil

