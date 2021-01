L’événement de vente Samsung Big TV Days est en direct en Inde et la société de technologie sud-coréenne propose de nombreuses offres sur ses modèles de téléviseurs intelligents. L’événement de vente comprend des offres telles que les EMI et des offres de remboursement sur les téléviseurs Samsung de 55 pouces et plus dans tous les magasins hors ligne Samsung partenaires et officiels. Les clients doivent noter que l’événement de vente n’est valable que pour les canaux hors ligne et n’est pas disponible pour les magasins en ligne. Les Samsung Big TV Days se termineront le 31 janvier, a annoncé la société sur Twitter.

Au cours de l’événement de vente, les clients peuvent sélectionner des téléviseurs Samsung 4K et 8K QLED et des modèles de téléviseurs Crystal ultra-HD (4K) avec jusqu’à 20% de remboursement et des offres de garantie prolongée associées à une EMI aussi faible que Rs 1990. Samsung affirme que les consommateurs recevront un smartphone Galaxy A51 d’une valeur de 22 999 Rs avec un téléviseur QLED de 65 pouces et des téléviseurs Crystal 4K UHD de 75 pouces. Ils recevront également un smartphone Galaxy A31 gratuit d’une valeur de 18 999 Rs avec des modèles de 55 pouces de téléviseurs QLED et de téléviseurs Crystal 4K UHD de 65 pouces.

D’autre part, les consommateurs achetant des modèles de téléviseurs QLED de 75 pouces, 82 pouces et 85 pouces recevront la barre de son Samsung HW-Q800T d’une valeur de 48 990 Rs ou la barre de son HW-Q900T d’une valeur de 99 990 Rs. Cependant, cette offre est disponible sur certains modèles de téléviseurs, très probablement avec les variantes de résolution 4K et 8K haut de gamme. La société ajoute que les téléviseurs Samsung QLED seraient livrés avec une garantie de 10 ans sans écran, une garantie complète d’un an et une garantie supplémentaire d’un an sur le panneau, lors de l’événement de vente Big TV Days.

Tous les modèles de téléviseurs Samsung Premium QLED et Crystal sont livrés avec des cadres fins, une prise en charge d’assistant vocal, une connexion Wi-Fi intégrée et d’autres fonctionnalités adaptatives pour améliorer l’expérience de visionnage. Ses téléviseurs QLED 8K sont dotés de l’upscaling AI, d’un processeur Quantum et du HDR quantique pour offrir une expérience 8K premium. Son prix varie entre Rs 10,49,990 et Rs 12,69,990 en Inde. Tandis que ses modèles de téléviseurs Crystal 4K UHD sont relativement moins chers et sont livrés avec des fonctionnalités telles que la multi-vue, le son adaptatif, la vue tactile, la mise en miroir d’écran, etc. Son prix dans le pays commence à Rs 51 990.