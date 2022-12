La vente relance l’énergie éolienne offshore flottante dans les eaux américaines

PORTLAND, Oregon (AP) – Mardi marque la toute première vente aux enchères américaine de baux pour développer des parcs éoliens flottants à l’échelle commerciale, dans les eaux profondes au large de la côte ouest.

La vente aux enchères en ligne en direct pour les cinq baux – trois au large de la côte centrale de la Californie et deux au large de sa côte nord – a suscité un vif intérêt et 43 entreprises du monde entier sont approuvées pour soumissionner. Les éoliennes flotteront à environ 25 milles au large.

La croissance de l’éolien offshore survient alors que le changement climatique s’intensifie et que le besoin d’énergie propre augmente. Il devient également moins cher. Le coût de développement de l’éolien offshore a chuté de 60% depuis 2010 selon un rapport de juillet de l’Agence internationale des énergies renouvelables. Il a baissé de 13 % rien qu’en 2021.

L’éolien offshore est bien établi au Royaume-Uni et dans certains autres pays, mais commence tout juste à se développer au large des côtes américaines, et il s’agit de la première incursion du pays dans les éoliennes flottantes. Jusqu’à présent, les enchères ont été pour ceux ancrés au fond marin.

L’Europe a de l’éolien offshore flottant – un projet en mer du Nord fonctionne depuis 2017 – mais le potentiel de la technologie est énorme dans les zones de vent fort au large des côtes américaines, a déclaré Josh Kaplowitz, vice-président de l’éolien offshore à l’American Clean Power. Association.

« Nous savons que cela fonctionne. Nous savons que cela peut fournir une part énorme de nos besoins en électricité, et si nous voulons résoudre la crise climatique, nous devons mettre en ligne autant d’électrons propres que possible, en particulier compte tenu de l’augmentation de la demande de charge avec les véhicules électriques », il a dit. “Nous ne pouvons atteindre nos objectifs en matière de gaz à effet de serre qu’avec l’éolien offshore dans le cadre du puzzle.”

Des enchères similaires sont en cours au large des côtes de l’Oregon l’année prochaine et dans le golfe du Maine en 2024. Le président Joe Biden s’est fixé pour objectif de déployer 30 gigawatts d’énergie éolienne offshore d’ici 2030 en utilisant une technologie traditionnelle qui fixe les éoliennes au fond de l’océan, suffisamment pour alimenter 10 millions de foyers. Ensuite, l’administration a annoncé en septembre son intention de développer des plates-formes flottantes qui pourraient étendre considérablement l’éolien offshore aux États-Unis.

Le premier parc éolien offshore du pays a ouvert ses portes au large des côtes du Rhode Island fin 2016, permettant aux habitants de la petite Block Island d’éteindre cinq générateurs diesel. Les défenseurs du vent en ont pris note, mais avec cinq éoliennes, ce n’est pas à l’échelle commerciale.

À l’échelle mondiale, en 2021, il n’y avait que 123 mégawatts d’énergie éolienne flottante en mer, mais ce nombre devrait passer à près de 19 gigawatts – 150 fois plus – d’ici 2030, selon un rapport publié la semaine dernière par Offshore Wind California.

La vente californienne est conçue pour promouvoir une chaîne d’approvisionnement nationale et créer des emplois syndiqués. Les soumissionnaires peuvent convertir une partie de leurs offres en crédits qui profitent à ceux qui sont touchés par le développement éolien – les communautés locales, les tribus et les pêcheurs commerciaux.

Comme prévu, les turbines – peut-être presque aussi hautes que la tour Eiffel – flotteront sur des plates-formes triangulaires géantes à peu près de la taille d’un petit pâté de maisons ou de cylindres flottants avec des câbles les ancrant sous l’eau. Ils auront chacun trois pales plus longues que la distance entre le marbre et le champ extérieur sur un terrain de baseball, et devront être assemblés à terre et remorqués, debout, jusqu’à leur destination en haute mer.

Les hautes turbines modernes, qu’elles soient terrestres ou offshore, peuvent produire plus de 20 fois plus d’électricité que les machines plus courtes, disons, du début des années 1990.

Quant à la visibilité, “dans des conditions absolument parfaites, limpides les meilleurs jours, au plus haut point, vous pourrez peut-être voir de petits points à l’horizon”, a déclaré Larry Oetker, directeur exécutif de Humboldt Bay Harbor, Conservation and Recreation. District, qui prépare son port en eau profonde pour les projets.

L’éolien offshore est un bon complément à l’énergie solaire, qui s’éteint la nuit. Les vents loin au large sont plus forts et plus soutenus et se lèvent également le soir, juste au moment où l’énergie solaire se déconnecte mais la demande est élevée, a déclaré Jim Berger, associé du cabinet d’avocats Norton Rose Fulbright, spécialisé dans le financement de projets d’énergie renouvelable.

La Californie a un objectif de neutralité carbone pour 2045. Mais “lorsque le soleil se couche, nous comptons davantage sur la production de combustibles fossiles”, a déclaré Berger. “Ces projets sont énormes, donc lorsque vous ajoutez un projet ou quelques projets, vous augmentez considérablement la base de production d’électricité de l’État”, a-t-il déclaré.

Les zones à bail ont le potentiel de générer 4,5 gigawatts d’énergie – assez pour 1,5 million de foyers – et pourraient apporter de grands changements aux communautés des régions côtières rurales les plus proches des baux.

Dans le comté reculé de Humboldt, dans le nord de la Californie, les projets offshore devraient générer plus de 4 000 000 emplois et 38 millions de dollars de recettes fiscales nationales et locales dans une région économiquement déprimée depuis le déclin de l’industrie du bois dans les années 1970 et 1980. , selon le Humboldt Bay Harbor, Conservation and Recreation District.

Le district a déjà reçu 12 millions de dollars de la Californie pour préparer son port en eau profonde pour l’assemblage potentiel des turbines massives, qui sont trop hautes pour passer sous la plupart des ponts car elles sont remorquées vers la mer, a déclaré Oetker, directeur exécutif du district.

«Nous avons des centaines d’acres de propriété industrielle vacante et sous-utilisée directement sur le chenal de navigation existant… et il n’y a pas de ponts aériens, de lignes électriques ou quoi que ce soit», a-t-il déclaré.

Mais certains se méfient aussi des projets, pourtant favorables à une transition vers les énergies propres.

Les écologistes s’inquiètent des impacts sur les baleines menacées et en voie de disparition, qui pourraient s’emmêler dans les câbles qui ancreront les turbines. On craint également que des oiseaux et des chauves-souris entrent en collision avec les aubes de turbine et que des baleines soient heurtées par des navires remorquant des composants sur le site. Les régulateurs fédéraux ont fixé une limite de vitesse de navigation pour le projet de moins de 12 mph pour répondre à cette préoccupation, a déclaré Kristen Hislop, directrice principale du programme marin au Environmental Defense Center.

“L’éolien offshore flottant est tout nouveau et il n’y a que quelques projets dans le monde et nous ne savons pas comment cela va affecter notre côte”, a-t-elle déclaré.

Les tribus des vastes régions côtières s’inquiètent également des dommages causés à leurs terres ancestrales par les usines d’assemblage de turbines et les infrastructures de transmission. Ils craignent que les fermes ne soient visibles par temps clair depuis des lieux de prière sacrés dans les montagnes.

Frankie Myers, vice-président de la tribu Yurok, a participé à quatre conférences de développeurs éoliens au cours de la dernière année. Les tribus ont travaillé avec le Bureau of Ocean Energy Management, qui supervise le processus de location, pour obtenir un crédit de soumission de 5% qui inclut pour la première fois les communautés tribales, a-t-il déclaré. L’agence a également aidé à une évaluation culturelle de l’impact potentiel sur les vues des lieux de prière sacrés, a-t-il déclaré.

Les tribus sont tellement engagées maintenant, dès le début, parce qu’elles sont habituées à ce que des industries extérieures viennent à elles avec des promesses qui ne sont pas tenues. Ils ont vu des choses mal faites, et connaissant intimement cette zone balayée par les vents, ils veulent que cela soit bien fait, a-t-il déclaré.

“Avant même qu’ils nous aient montré la carte, avant même qu’ils nous aient montré toutes leurs pannes… nous étions comme, ‘Nous savons exactement où ça va'”, a déclaré Myers. « Il ne fait aucun doute d’où vient le meilleur vent, nous le comprenons tous. Nous sommes ici depuis quelques milliers d’années.

____

Suivez Gillian Flaccus sur Twitter ici.

___

La couverture climatique et environnementale de l’Associated Press reçoit le soutien de plusieurs fondations privées. En savoir plus sur l’initiative climatique d’AP ici. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Gillian Flaccus, Associated Press