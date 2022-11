La vente publique de billets de Taylor Swift annulée en raison d’une demande extrême, selon Ticketmaster

Les billets pour la tournée “Eras” de Taylor Swift ne seront plus mis en vente au grand public Vendredi, après Live Nation Ticketmaster a déclaré qu’il n’y avait pas assez de billets pour répondre à la demande.

“En raison de demandes extraordinairement élevées sur les systèmes de billetterie et de l’inventaire de billets restant insuffisant pour répondre à cette demande, la mise en vente publique de demain pour Taylor Swift | The Eras Tour a été annulée”, a déclaré Ticketmaster dans un tweet.

La société a annoncé l’annulation quelques heures après que le PDG du plus grand actionnaire de Live Nation a accusé une augmentation de la demande de 14 millions d’utilisateurs, y compris des robots, des perturbations du site et des files d’attente lentes pour les préventes plus tôt cette semaine.

Le site n’était censé être ouvert qu’à environ 1,5 million de fans vérifiés de Swift, a déclaré à CNBC le chef de Liberty Media, Greg Maffei.

Maffei a déclaré que Ticketmaster avait vendu plus de 2 millions de billets mardi et que la demande pour la tournée de 52 dates de la superstar “aurait pu remplir 900 stades”.

Les actions de Live Nation ont chuté de plus de 3% jeudi.

Une grande partie de la demande pour la tournée du stade de Swift découle de la sortie record de son nouvel album “Midnights” et du fait que la chanteuse n’a pas tourné depuis la tournée du stade “Reputation” en 2018. Sa tournée “Lover Fest” a été annulée en raison de la pandémie.

La tournée “Eras” devrait débuter le 17 mars à Glendale, en Arizona.

Ticketmaster et Live Nation ont été critiqués cette semaine après que des militants et des législateurs ont suggéré que la société, qui a fusionné en 2010, devrait être dissoute à la suite d’une tempête de problèmes et de pannes de sites lors des préventes de la prochaine tournée de Swift.

Les fans de Legions of Swift se sont rendus sur les réseaux sociaux pour se plaindre des longs délais d’attente et de la confusion concernant les billets et les codes de prévente des “fans vérifiés”. Le programme de fans vérifiés, qui a été créé en 2017, a été conçu pour garder les billets entre les mains des vrais fans et non des revendeurs.

Mais cela n’a pas semblé fonctionner dans plusieurs cas. En quelques heures, les billets pour la tournée étaient déjà en vente sur le marché secondaire à des prix exponentiels.

Les billets pour la tournée “Eras” coûtent entre 49 $ et 450 $, avec des forfaits VIP à partir de 199 $ et atteignant 899 $. Les prix du marché secondaire peuvent être vus allant de 800 $ à 20 000 $ par billet.

Les représentants de Ticketmaster et de la société de tournée de Swift, AEG Worldwide, n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC.