La vente par Christie’s des bijoux d’une héritière autrichienne suscite des critiques

GENÈVE – Christie’s vend aux enchères 700 bijoux de la collection de feu Heidi Horten, une héritière autrichienne dont le mari allemand a construit un empire de la vente au détail à partir des années 1930 – en partie à partir de grands magasins et d’autres actifs vendus par des Juifs désespérés alors qu’ils fuyaient Allemagne nazie.

La maison de vente aux enchères affirme que la vente de « l’une des plus grandes collections de bijoux » devrait rapporter quelque 150 millions de dollars. Les bénéfices sont destinés à son musée d’art de Vienne, au bien-être des enfants et à la recherche médicale. Christie’s – alors que les critiques sur la vente aux enchères se multipliaient – ​​a déclaré qu’elle prévoyait de verser une partie de ses bénéfices de la vente à l’éducation sur l’Holocauste.

La vente a déjà commencé en ligne, mais se déroule également en personne en deux parties mercredi et vendredi dans un hôtel chic de Genève. Il y a une bague en rubis record que Heidi Horten a achetée pour 30 millions de dollars en 2015. Un collier de diamants éblouissant pourrait rapporter 15 millions de dollars ou plus. Et la maison de vente aux enchères affirme que la vente comprend plus de bijoux Bulgari que jamais réunis pour une seule vente aux enchères.

Mais la vente aux enchères a été imprégnée de controverse : le Simon Wiesenthal Center, un groupe juif de défense des droits de l’homme basé à Los Angeles, a « exigé » que Christie’s retire la vente, insistant sur le fait que les milliards de richesses amassées par le mari de Horten – Helmut Horten – étaient les « la somme des bénéfices de l' »aryanisation » nazie des grands magasins juifs » sous l’Allemagne nazie. »

L’histoire d’Helmut Horten était compliquée, a déclaré Peter Hoeres, historien à l’Université de Würzburg, en Allemagne. Il a été chargé par Heidi Horten d’écrire une étude approfondie sur l’empire commercial de son mari.

Le rapport expose la pression rampante, et finalement autoritaire, exercée sur les entreprises appartenant à des Juifs. Des dizaines de milliers de magasins de détail appartenant à des Juifs ont été «aryanisés» – les valeurs ont été déprimées par les mesures de boycott, les attaques de propagande et d’autres pressions des autorités dans les années 1930. De nombreux Juifs n’ont reçu aucune compensation; certains ont reçu des « paiements cachés », tandis que la plupart des acheteurs – peut-être comme Horten – ont « profité » des mesures de persécution.

Plus tôt ce mois-ci, le Centre Simon Wiesenthal a appelé au retrait de la vente aux enchères – qui a déjà commencé en ligne – affirmant qu’Horten avait aidé à bâtir son empire commercial en achetant « à prix réduit » le grand magasin où il travaillait à l’arrivée au pouvoir d’Adolf Hitler. en 1933 de ses propriétaires juifs, Strauss et Lauter, « qui ont fui aux États-Unis »

À partir de 1933, les familles Strauss et Lauter, propriétaires du grand magasin Alsberg à Duisburg, ont subi des appels au boycott et d’autres harcèlements, selon le rapport. Leurs clients ont également fait l’objet d’intimidations.

Horten n’était pas une personne « idéologique », mais il n’a pas non plus résisté aux lois nazies, a déclaré Hoeres. Des témoignages ont indiqué qu’Helmut Horten avait « essayé d’aider » certains Juifs, et il s’était même parfois « moqué » des dirigeants nazis, mais il avait également licencié des employés juifs pour se conformer aux lois raciales nazies. Il a rejoint le parti nazi en 1937, et a été expulsé sept ans plus tard – même arrêté pendant une courte période.

« Nous étions dans 27 archives en Europe, et nous avons lu des milliers de pages de sources, et je pense que nous avons finalement (découvert) … il n’y a pas un saint et pas un diable, mais il y a Horten qui … a bénéficié des circonstances de la tyrannie des nazis », a déclaré Hoeres dans une interview. « On ne peut pas dire qu’Horten faisait partie de la résistance contre la dictature. »

L’étude de Hoeres indique que la fortune personnelle d’Horten a gonflé pendant les années de guerre. Il extrait un document en anglais – attribué à la « Commission de contrôle pour l’Allemagne » sous les autorités britanniques d’après-guerre – qui a appelé Horten « un scélérat de la pire espèce » et « un personnage complètement dépravé » qui devrait être traduit en justice.

Après la défaite des nazis en 1945, Horten a été interné par les Britanniques pendant deux ans et a perdu une grande partie de ses avoirs. Mais en 1948, après avoir été libéré, il a obtenu des prêts pour créer ce qui allait devenir la quatrième plus grande chaîne de grands magasins d’Allemagne – en partie sur la marque établie pendant la période nazie.

L’homme d’affaires a amassé une fortune bien supérieure à celle qu’il avait construite avant ou pendant la guerre, a déclaré Hoeres, qui n’a aucun lien avec Christie’s.

« M. Les activités commerciales d’Horten pendant la Seconde Guerre mondiale sont bien documentées, et c’est quelque chose que Christie’s a soigneusement pris en compte lors du lancement de cette collection », a déclaré Max Fawcett, responsable du département de joaillerie chez Christie’s Genève. « Nous avons accepté cette collection en sachant que 100% du produit final de la vente ira à des causes philanthropiques. »

« Nous ne pouvons pas effacer l’histoire – mais j’espère que l’argent de cette vente servira à faire du bien à l’avenir », a ajouté Fawcett.

Les bijoux n’ont pas été achetés à des Juifs, mais les richesses qui les ont payés ont leurs racines dans l’ère nazie. Christie’s a déclaré que les bijoux avaient tous été achetés à partir du début des années 1970 – plus d’un quart de siècle après la fin de la guerre – jusqu’à l’année dernière, lorsque Heidi Horten est décédée. Son mari est décédé en 1987. Christie’s a noté qu’il avait « acheté des entreprises juives vendues sous la contrainte ».

Le catalogue de Christie’s pour la vente aux enchères se concentre entièrement sur Mme Horten : sur une photo, elle est montrée souriante alors qu’elle tient un bébé chimpanzé dans ses bras. Au départ, il ne faisait aucune référence à son mari ou aux origines de sa fortune.

Parmi les pièces les plus remarquables de la vente aux enchères – qui comprend des saphirs, des émeraudes, des perles, des diamants et bien plus encore – se trouve le diamant « Briolette of India » de 90 carats, la pièce maîtresse d’un collier orné de diamants plus petits, qui a une estimation de pré-vente de 10 à 15 millions de dollars. Le «Sunrise Ruby» de près de 26 carats passe également sous le marteau: il a atteint un record de 30 millions de dollars lorsque Heidi Horten l’a acheté lors d’une vente aux enchères à Genève il y a huit ans.