La vente Nike Start Strong offre aux membres 50 % de réduction sur une sélection de soutiens-gorge et de shorts

Si la nouvelle année apportait avec elle des moments personnels résolutions liées à la santé et au bien-être, vous aurez probablement besoin de nouveaux équipements pour commencer. Si déplacer plus est sur votre liste, Nike a votre dos (et tout ce que vous voudrez couvrir). Les est en plein essor chez Nike en ce moment, offrant aux membres jusqu’à 50% de réduction sur certains soutiens-gorge et shorts. Utilisez simplement le code promo MOVE50 à la caisse, et regardez la baisse totale. est gratuit et vous permet d’acheter des styles exclusifs aux membres, d’obtenir la livraison standard gratuite sur toutes les commandes et plus encore. Alors inscrivez-vous et profitez de ces remises spéciales jusqu’au 12 janvier.

Nike apporte la mode à votre jeu de fitness. Plus que de simples coups de pied sympas et entretien des chaussures, vous pouvez obtenir de superbes tenues ou des pièces individuelles qui ont le confort et la flexibilité à la pointe de leur conception. Que vous recherchiez un avec des sangles réglables pour l’entraînement intensif à venir, vous voulez la flexibilité et le confort facile d’un haut actif dans un style neutre stable, ou le meilleur des deux mondes dans un avec un peu plus de respirabilité, vous trouverez quelque chose pour à peu près tous les goûts et toutes les coupes.

Et si vous cherchez à mettre un peu d’éclat dans votre éclat, l’ensemble Nike Pro Indy comprend son propre et 3 pouces fabriqué à partir de matériaux durables qui évacuent l’humidité. Avoir l’air mignon ne doit pas seulement être réservé à l’extérieur de la salle de sport ou du terrain. Nike sont durables, élégants et swish avec le swoosh. Et en parlant de Swoosh, le de ce nom est subtil et élégant, et se marie bien avec le 7 pouces afin que vous puissiez rester en forme, peu importe ce que la vie vous réserve.

Si la symétrie est pour les oiseaux, vous pouvez vous détacher du troupeau avec un fougueux, . Et tandis que la plupart des articles vont du très petit au 2X, certains articles, comme le haut et le Les shorts d’entraînement sont de taille plus. Avec autant de styles parmi lesquels choisir, vous n’aurez aucun mal à trouver celui qui vous convient.

Lire la suite: Meilleures chaussures de course pour femmes en 2023