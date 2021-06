« La vente n’est probablement pas terminée »

Vendredi, Jim Cramer de CNBC a anticipé les événements clés du marché de la semaine prochaine, qui comprennent des remarques publiques de plusieurs responsables de la Réserve fédérale et des rapports sur les bénéfices de Nike et FedEx.

« Si Powell ne défie pas les commentaires de Bullard et que le marché chute, je pense que c’est le moment de faire des achats sélectifs dans des actions à plus forte croissance », a soutenu Cramer, désignant Adobe, Amazon et Advanced Micro Devices comme trois sociétés à envisager d’acheter.

Winnebago

Résultats du troisième trimestre de l’exercice 2021 avant la cloche ; conférence téléphonique à 10 h HE

BPA projeté : 1,77 $

Chiffre d’affaires prévu : 839 millions de dollars

« Nous savons que l’industrie des camping-cars et des camping-cars est en feu en ce moment, mais cela n’a pas du tout d’importance pour les stocks », a déclaré Cramer. « Beaucoup de gens pensent qu’il s’agit d’un jeu pandémique parce que les Winnebagos sont des moyens plus propres et plus sûrs de prendre des vacances, alors peut-être que le stock baisse quoi qu’il arrive », a-t-il déclaré.

Accueil Ko

Résultats 2Q après la cloche ; conférence téléphonique à 17 h HE.

BPA projeté : 1,63 $

Chiffre d’affaires prévu : 1,48 milliard de dollars

La société « doit confirmer tout ce que Lennar vient de nous dire sur l’état fantastique du marché immobilier hier matin », a déclaré Cramer. « Si KB Home fait cela, je reviendrai en fait à Lennar … car c’est le plus grand bénéficiaire du cycle actuel et il vient de faire état d’un magnifique trimestre. »