La vente flash offre jusqu’à 50 % de réduction sur les ensembles de foyers chez Solo Stove

Les foyers continuent de gagner en popularité car ils sont d’excellents équipements pour votre jardin ou votre voyage de camping que vous pouvez utiliser toute l’année. Si vous êtes prêt à investir dans un foyer portable pour votre maison, Solo Stove organise une vente flash ce week-end avec des offres incroyables que vous ne voudrez pas manquer. Solo Stove fabrique certains de nos foyers préférés, et en ce moment, vous pouvez économiser jusqu’à 50 % sur les lots d’arrière-cour, réduisant ainsi vos coûts par centaines. Ces offres sont disponibles jusqu’au dimanche 13 août.

Bien que les offres groupées soient plus chères que le simple achat d’un foyer seul, elles peuvent constituer un excellent investissement, en particulier lorsque vous pouvez trouver une remise importante. Cuisinière Solo Ensembles de jardin Ajoutez un couvercle, un support, un bouclier, une plaque de base, un cendrier et un abri avec votre foyer. Et vous avez le choix entre trois options différentes, afin que vous puissiez obtenir la bonne taille pour répondre à vos besoins.

L’option la plus compacte est la Pack Ranger 2.0, que vous pouvez saisir pour 315 $ dès maintenant, soit 300 $ de réduction sur le prix habituel. Pour ceux qui recherchent une plus grande fosse, le Yukon 2.0 est la plus grande taille proposée par Solo Stove. Il est actuellement réduit de 635 $ en ce moment, ce qui porte le prix de 1 370 $ à seulement 735 $. Pour tous les autres, la taille moyenne Feu de joie 2.0 est une excellente option groupée. C’est notre modèle préféré, et vous pouvez en acheter un pour 420 $ dès maintenant – c’est une réduction de 50 % sur son prix habituel.

Et pour ceux d’entre vous qui possèdent déjà un foyer Solo Stove et qui veulent s’emparer d’un abri pour leur modèle particulier, vous pouvez économisez 50% dès maintenant sur les abris Ranger, Bonfire et Yukon, avec des prix à partir de 25$.