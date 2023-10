Si vous aimez cuisiner et que vous envisagez un batteur sur socle depuis un certain temps, c’est le moment idéal pour appuyer sur la gâchette et en acheter un pour votre cuisine. Best Buy a réduit le prix du modèle KitchenAid de 5,5 litres de 170 $, ce qui rend plus abordable l’achat d’un modèle robuste qui peut vous aider à plier, pétrir, mélanger, déchiqueter ou battre des ingrédients denses.