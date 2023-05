La vente Facebook-Giphy montre à quel point la peur des régulateurs ralentit le marché des fusions et acquisitions

L’administration Biden « a renforcé l’examen minutieux des accords et renforcé l’application », a déclaré à CNBC le coprésident mondial de la gestion des risques et des crises de Morrison Foerster, Brandon L. Van Grack.

Avant son affectation au DOJ, Kanter a travaillé dans un cabinet privé, conseillant les administrateurs et les dirigeants sur les accords potentiels et les pièges réglementaires qui en découlent. Khan s’est fait un nom avec un article de journal largement cité sur les effets anticoncurrentiels d’Amazon.

Jonathan Kanter, qui dirige l’unité antitrust du ministère de la Justice, et Lina Khan, présidente de la Federal Trade Commission, ont reçu une grande latitude du président Joe Biden pour poursuivre un comportement potentiellement anticoncurrentiel. Le gouvernement fédéral a intenté des poursuites ou ouvert des enquêtes sur Amazon, Google , Compagnies aériennes Jetblue Meta et Microsoft.

Les régulateurs en Europe et aux États-Unis envisagent des accords gigantesques, comme Microsoft le projet d’acquisition de 69 milliards de dollars de Activision et les plus petits, comme d’Amazon Acquisition d’un aspirateur pour 1,7 milliard de dollars je robot .

« Vous voyez des accords conclus pour 20, 30 cents sur le dollar par rapport à ce qu’ils auraient été il y a six ou douze mois », a déclaré à CNBC le conseiller du Frontier Fund américain et ancien directeur de l’innovation de la FDIC, Sultan Meghji.

Plus tôt cette semaine, Meta a vendu Giphy à Shutterstock pour 53 millions de dollars, une démarque alléchante de 83%. La vente a été forcée par le régulateur antitrust britannique, qui a jugé que l’acquisition de Meta posait un risque pour les marchés des médias sociaux et de la publicité.

En 2020, un sommet Méta Le dirigeant a expliqué que la société avait dépensé 315 millions de dollars pour acquérir Giphy « parce que c’est un excellent service qui avait besoin d’une maison ». Le chef d’Instagram, Adam Mosseri, a vanté « l’équipe incroyable » et la base d’utilisateurs « expressive » de Giphy, et a souligné que les données des utilisateurs de Giphy n’étaient « pas la motivation ».

Ce ne sont pas seulement les préoccupations de la FTC ou du DOJ qui ralentissent les transactions. Les avis rendus publics par le tout-puissant Comité sur les investissements étrangers aux États-Unis, ou CFIUS, ont augmenté de 50 % depuis 2020, selon recherche de PwC.

Ce nombre ne tient pas compte de la sensibilisation des avocats du CFIUS avertissant les entreprises de conclure des accords, ni des lettres d’examen non publiques du CFIUS. Le comité fonctionne généralement de manière très secrète et, à part un examen public et prolongé de ByteDance, le parent de TikTok, est rarement aux yeux du public.

En effet, le CFIUS est chargé d’examiner les acquisitions d’entreprises qui, entre autres, pourraient avoir un impact sur la sécurité nationale. Même la suggestion d’une sonde CFIUS peut neutraliser complètement un accord ou écarter un soumissionnaire privilégié de la course.

L’échange de crypto-monnaie Binance, par exemple, a conclu un accord pour acquérir le prêteur de crypto en faillite Voyager Digital fin 2022. L’offre de Binance a été acceptée après l’échec du premier accord de Voyager avec l’échange de crypto prétendument frauduleux FTX en raison du dépôt de bilan de ce dernier en novembre 2022.

Peu de temps après l’annonce de l’accord Binance-Voyager, CFIUS a déposé une lettre informant Voyager qu’il examinerait l’accord.

Le CFIUS est un « outil » puissant dans l’arsenal du gouvernement américain, a déclaré Van Grack à CNBC. Grâce au CFIUS, le ministère de la Justice a pu jouer un « rôle croissant dans l’examen et l’examen minutieux de ces transactions », a déclaré Van Grack.

La portée internationale de la plupart des transactions a encore compliqué les choses. Ce n’est pas seulement un régulateur qui peut peser sur une acquisition ou une fusion. La première question doit maintenant être « combien de juridictions touchons-nous », a déclaré Van Grack.

À partir de là, apaiser les préoccupations réglementaires, qu’elles soient fondées sur des motifs anticoncurrentiels ou de sécurité nationale, peut signifier un dessaisissement ou une atténuation. Cela peut également signifier, comme avec le CMA dans l’accord Activision-Microsoft, que les régulateurs décident de bloquer un accord dans son intégralité.

Alors que les conseils d’administration et les dirigeants évaluent les transactions, grandes et petites, les conseillers sont contraints de faire face à une panoplie mondiale d’intérêts réglementaires concurrents, a déclaré Van Grack. « C’est juste un réseau plus complexe : ‘Allons-nous obtenir l’approbation ? Combien de temps cela va-t-il prendre ? Y aura-t-il une atténuation, et à quoi ressemblerait cette atténuation ?' »

« Ces questions deviennent de plus en plus difficiles à répondre », a-t-il déclaré.