Lentement mais sûrement, le marché de l’art donne plus d’importance aux œuvres créées par des femmes. Dernière preuve: Sotheby’s organise le mois prochain une vente en ligne dédiée exclusivement aux femmes artistes. Une façon de leur donner une partie de la lumière qu’ils méritent dans l’histoire de l’art. Linda Nochlin a lancé une révolution dans le monde de l’art en publiant son essai fondateur, «Pourquoi n’y a-t-il pas eu de grandes femmes artistes?» en 1971. Un demi-siècle plus tard, la question semble malheureusement toujours d’actualité. Et pour cause: les œuvres créées par des femmes représentent moins de 4% des ventes aux enchères mondiales, selon une étude récemment publiée dans le Journal of Cultural Economics.

Sotheby’s espère remédier à cet écart avec «(Women) Artists», une vente en ligne dédiée aux femmes artistes qui se tiendra du 20 au 27 mai. Il rendra hommage aux «histoires personnelles» de créatrices qui ont vécu les quatre derniers siècles, ainsi qu’à leurs «contributions à l’histoire de l’art». «De nombreuses artistes féminines que nous proposons ici étaient bien connues et respectées au cours de leur vie, mais l’histoire ne les a pas traitées avec bienveillance. On se souvient d’elles comme des épouses de peintres, comme celles qui ont permis à leurs maris, pères et frères de peindre ou comme leurs muses, mais rarement comme elles méritaient d’être: les artistes à part entière! présente Lisa Stevenson, spécialiste de l’art impressionniste et moderne, Sotheby’s London.

C’est notamment le cas de la surréaliste américaine Dorothea Tanning, dont les créations ont longtemps été éclipsées par celles de son mari, Max Ernst. Pour preuve: sa vente record est actuellement de 1,2 million de dollars alors que celle de son mari avoisine les 16 millions de dollars. Dorothea Tanning a dénoncé de telles inégalités tout au long de sa vie, déclarant même une fois: «Je ne l’ai jamais entendu [Ernst] utilisez le mot «épouse» à mon propos. Il était vraiment désolé pour ce truc de femme. Son tableau «La sorcière» sera mis aux enchères lors de la vente «(Femmes) Artistes», où il pourrait rapporter jusqu’à 320 000 livres (environ 445 000 dollars) selon les estimations de Sotheby’s.

Mais tous les artistes honorés par la maison de ventes n’ont pas été relégués au second plan de leur vivant. La peintre hollandaise du XVIIe siècle Rachel Ruysch, par exemple, jouissait d’une bien plus grande réputation que son mari, Juriaen Pool. En fait, il a mis fin à sa carrière face au talent de sa femme, mais elle a continué à peindre jusqu’à l’âge de 80 ans. Et ce, malgré le fait qu’elle a donné naissance à dix enfants. L’une de ses compositions, intitulée «Nature morte au sol forestier avec piscine», passera sous le marteau en mai chez Sotheby’s, où elle pourrait être vendue entre 150 000 et 200 000 livres (environ 208 400 dollars et 278 000 dollars).

Ces dernières années, de nombreuses initiatives ont été lancées pour donner plus d’importance et de crédit aux contributions des femmes dans l’histoire de l’art. Ce processus a été long, mais il commence à porter ses fruits: les prix aux enchères des œuvres des femmes artistes ont augmenté de 32% au cours des cinq dernières années, selon The Art Newspaper. Mais les femmes artistes continuent d’être déçues par leurs homologues masculins. Seule une poignée de femmes artistes sont répertoriées dans le classement Artnet des artistes les plus réussis aux enchères en 2020.

Sotheby’s est conscient de ces disparités béantes. «La classification qui divise« les femmes artistes », mais jamais les« artistes masculins »est au cœur d’un débat qui a été disputé pendant des décennies, et qui continue pourtant d’être un piège dans lequel on est si souvent tombé. Les artistes féminines ne doivent pas être placées dans des classements ni être séparées, c’est précisément pourquoi nous organisons une vente qui semble faire exactement cela – afin de renverser la situation et d’ouvrir ce débat. Oui, ces artistes sont des femmes, mais surtout, ce sont des artistes », déclare Marina Ruiz Colomer, spécialiste en art contemporain, Sotheby’s London.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici