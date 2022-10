La vente en ligne de restes humains prospère au Royaume-Uni, les collectionneurs publient des photos

Le commerce de restes humains est florissant en ligne au Royaume-Uni, selon une enquête menée par Live Science. L’achat et la vente de restes humains ne sont pas rares au Royaume-Uni. Ce n’est pas illégal à moins que les parties du corps vendues ne soient pas utilisées pour des greffes. Facebook et Instagram sont devenus des plateformes de choix pour le commerce en ligne de crânes et autres restes de bébés, d’adultes, d’enfants et de fœtus.

Environ 50 vendeurs ont été documentés à travers l’Angleterre et le Pays de Galles qui ont utilisé Instagram et Facebook pour vendre des restes humains entre 2020 et 2022. Des groupes Facebook privés aux pages publiques, les vendeurs étaient répartis sur les plateformes de médias sociaux. Les pages liées aux antiquités, aux affaires de taxidermie et aux bizarreries, y compris les magasins physiques, ont vu des vendeurs publier des annonces pour des os et des crânes.

Live Science a rapporté avoir trouvé en ligne des photos de restes intacts et d’os et de crânes défigurés. Un vendeur d’Instagram a même posté une photo d’un crâne humain avec les mots “tue-moi” gravés sur le côté.

Le crâne contenait également des clous de cercueil et servait de lampe. L’utilisateur, nommé Joseph Plaskitt, a publié la photo du crâne l’année dernière (2021) le 17 octobre. Il a légendé la photo : « Juste un petit projet que j’ai fait la semaine dernière, une couronne faite de clous de cercueil et sculptée le crâne cap l’a transformé en lumière.

Lors d’une conversation avec Live Science, Joseph a révélé que le crâne était une “pièce pédagogique” d’Europe et qu’il avait été sculpté par un collègue “collectionneur”. Le média scientifique a trouvé d’autres lampes de ce type fabriquées à partir de crânes humains partagés par d’autres vendeurs. Il y avait des crânes d’inspiration steampunk remplis de rouages, d’engrenages et d’autres pièces mécaniques, ainsi que certains qui avaient été conçus pour ressembler à des vampires.

Bien que les politiques de Meta n’autorisent pas les utilisateurs à publier ou à vendre des parties du corps et des fluides corporels sur leurs plateformes de médias sociaux, les vendeurs semblent prospérer sur Facebook et Instagram.

