La vente du vendredi noir de Best Buy en juillet a commencé. Voici ce qui est disponible maintenant

Amazon n’est pas le seul détaillant à proposer des remises importantes en ce moment. Alors que Prime Day a débuté aujourd’hui (se poursuit demain), d’autres détaillants comme Best Buy (ainsi que Walmart et Target) organisent des ventes concurrentes, offrant plus d’options pour économiser sur vos produits préférés.

La vente de Best Buy, appelée Black Friday en juillet, est en direct et Best Buy propose des tonnes d’offres que vous pouvez acheter dès maintenant sur les meilleurs appareils électroniques tels que les téléviseurs 4K, les haut-parleurs, les ordinateurs portables, les appareils électroménagers et plus encore.

Et les membres des programmes My Best Buy Plus ou My Best Buy Total peuvent accéder à des offres exclusives ou à des économies supplémentaires sur certains articles en solde. Pour vous aider à tirer le meilleur parti de ces bonnes affaires avant qu’elles ne disparaissent, nous parcourons les démarques actuelles de Best Buy pour vous trouver les meilleures offres actuellement disponibles, que nous avons mises en évidence ci-dessous. Étant donné que les anciennes offres refont parfois surface, nous avons déplacé celles sélectionnées au bas de l’histoire, si vous avez envie de les vérifier à nouveau au cas où. Nous mettrons fréquemment à jour tout au long de la vente, qui se déroule jusqu’à mercredi, 21h59 CT.

Black Friday de Best Buy en juillet : les meilleures offres

Offres technologiques

Vous ne pouvez pas battre la qualité d’image d’un téléviseur OLED, et bien qu’ils soient certainement chers, ils peuvent valoir la peine de faire des folies si vous obtenez une bonne affaire. Ce modèle S90C dispose d’une mise à l’échelle 4K, d’une prise en charge HDR10 Plus, de Dolby Atmos et du suivi d’objets, d’un hub de jeu et plus encore. Et en ce moment, il y a un rabais de 500 $.

C’est un modèle de dernière génération, mais il y a une raison pour laquelle Apple a conservé ce modèle populaire après la sortie du modèle basé sur M2 : la possibilité de maintenir le prix en dessous de 1 000 $. Cependant, la société n’a pas vraiment mis à jour la conception et le M1 offre toujours des performances décentes. Donc, ce modèle, avec 8 Go de RAM et un SSD de 512 Go, est une bonne affaire, surtout à ce prix. Cependant, Best Buy n’est pas le seul site à proposer la réduction. Lisez notre avis sur Apple MacBook Air M1 (fin 2020).

Après avoir dépensé des centaines de dollars pour vos produits Apple, la dernière chose dont vous avez besoin est de faire une pause accidentelle. Protégez votre iPad 10,2 pouces avec ce magnifique étui portefeuille de Speck. Il est compatible avec les modèles d’iPad 10,2 pouces d’Apple de septième, huitième et neuvième génération.

Offres de jeux

Au fil des ans, Logitech s’est fait connaître pour la production d’accessoires de haute qualité, et ce casque de jeu filaire n’est pas différent. Plongez dans un tout nouveau monde tout en jouant à vos jeux préférés. Le casque offre une superbe scène sonore 3D à 360 degrés, de grands coussinets confortables sur l’oreille et un bandeau réglable. Il est également léger et est livré avec un étui de transport.

Cet ordinateur portable de jeu HP Omen est équipé de 16 Go de RAM, de 1 To de stockage SSD, d’un processeur AMD Ryzen 6800H et d’une carte graphique Radeon RX 6650M. Avec cette bête de machine, vous serez capable d’effectuer plusieurs tâches et de jouer avec de superbes graphismes. Si vous recherchez un ordinateur portable puissant pour jouer en déplacement, c’est une excellente option.

Si vous vouliez de la mémoire pour votre PS5, mais que l’argent était serré, cette offre est pour vous. Best Buy propose le SSD 1 To de WD pour moins de 100 $. Le SSD est super facile à installer avec sa conception de dissipateur thermique tout-en-un. Désormais, vous pourrez stocker et lire plus de titres que jamais auparavant.

Il est équipé de puces de dernière génération – un AMD Ryzen 9 6900HS et GeForce RTX 3060 – ainsi que de 16 Go de RAM et d’un SSD de 512 Go, mais 1 100 $ est un bon prix pour un ordinateur portable de jeu mince et léger d’entrée de gamme avec le dessus -end CPU pour sa classe.

Ce moniteur HP serait un excellent ajout à presque toutes les configurations de bureau. Il offre une résolution Full HD, un taux de rafraîchissement de 75 Hz, la technologie HP Eye Ease et une gestion intégrée des cordons. Il est également ergonomique, vous offrant la possibilité d’incliner l’écran et d’ajuster la hauteur du support lui-même. Et à seulement 130 $, il est difficile de battre cela.

Si vous créez ou diffusez souvent du contenu, cela vaut la peine de faire des folies sur des outils de qualité pour faire le travail. Mais ce pack est également une bonne affaire pour ceux qui utilisent fréquemment les appels vidéo. Le pack Pro Streamer comprend un micro Blue Yeti et une webcam haute définition Logitech C922 Pro pour un son et une qualité d’image nets.

Offres de cuisine

Si vous avez été curieux d’essayer la friture à l’air par vous-même, ce modèle Crux de 3 pintes est un excellent point de départ, surtout s’il est en vente à plus de 60 % de réduction. Il est assez petit pour ne pas encombrer vos comptoirs, mais peut toujours préparer des collations et des repas pour jusqu’à quatre personnes. Il est également facile à utiliser avec huit modes de cuisson préréglés, et le panier et le plateau de cuisson allant au lave-vaisselle facilitent le nettoyage.

Pour les deux prochains jours, préparez votre café du matin plus rapidement (et moins cher) avec la machine à café et expresso De’Longhi Magnifica Evo. La machine comprend plusieurs recettes à une touche et un moyen pour vous de sauvegarder votre commande de café personnalisée.

Plus d’offres Best Buy Black Friday en juillet pour certains membres:



Le Flip 6 est l’un de nos haut-parleurs Bluetooth préférés sur le marché en ce moment, et il vous permet d’emporter facilement de la musique avec vous lors de toutes vos aventures estivales. Il est extrêmement durable avec un indice d’étanchéité à l’eau et à la poussière IP67, et dispose d’une autonomie impressionnante de 12 heures. De plus, il peut se coupler avec jusqu’à deux appareils à la fois, de sorte que plus d’une personne peut contrôler la liste de lecture. Il est disponible en cinq couleurs différentes, et toutes sont actuellement en réduction chez Best Buy.