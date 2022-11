La vente du Cyber ​​​​Monday fait tomber les contrôleurs de jeu mobiles Backbone à 65 $. C’est un vol

Mon lit est recouvert de contrôleurs de jeu – tout comme l’organisateur de chaussures réutilisé suspendu à une barre de tension qui contient ceux que j’ai réellement rangés. (Cela a été quelques années intéressantes de travail à domicile.) Donc, quand je dis que le contrôleur Backbone One, qui vient en Xbox (noir) et PlayStation (blanc) versions, est l’un de mes favoris, il y a votre contexte.

Ce contrôleur et ses concurrents coûtent généralement environ 100 $, et bien que le prix saisonnier du Backbone One semble avoir chuté à 75 $, Amazon l’a pour 10 $ de réduction pour Cyber ​​lundi.

Le Backbone One se connecte à votre iPhone via le port Lightning, ce qui est bien mieux que de se connecter via Bluetooth si vous êtes sensible à la latence, et il laisse Bluetooth pour votre connexion audio. Et vous pouvez maintenant le faire par magie pour vous connecter à n’importe quel appareil iOS avec un port Lightning. Les commutateurs et les déclencheurs sont réactifs et le logiciel est idéal pour les acteurs sociaux. Et comme il est alimenté par votre iPhone, vous n’avez pas besoin de le recharger séparément. Il peut accueillir certains des boîtiers les plus minces, mais pas tous, alors gardez cela à l’esprit.

J’aime la sensation du concurrent presque identique de Razer, le Kishi V2, plus à certains égards – il utilise les commutateurs optomécaniques de Razer – mais à 35 $ de moins, le Backbone One est une évidence. Même à 25 $ de moins. De l’entreprise Modèle Android est dans mais malheureusement à son prix d’origine de 100 $.