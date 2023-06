La vente du 4 juillet de Solo Stove permet d’économiser jusqu’à 50 % sur les foyers et les accessoires

Avec les chaudes nuits d’été qui approchent à grands pas, vous avez peut-être hâte de retourner aux feux de joie dans votre jardin. Et si vous avez besoin d’un nouveau foyer pour votre terrasse, nous avons repéré des offres à ne pas manquer. Solo Stove fabrique certains de nos foyers préférés sur le marché, et en ce moment, vous pouvez en acheter un pour des centaines lors de sa vente du 4 juillet. Solo Stove est actuellement offrant jusqu’à 50 % de réduction foyers, accessoires et lots pour les vacances, bien que les offres ne soient disponibles que jusqu’au 9 juillet.

Les foyers de Solo Stove ont une base perforée qui favorise la circulation de l’air, de sorte qu’ils brûlent à des températures plus élevées qu’un foyer traditionnel pour une expérience sans fumée. Et lorsque vous en achetez un dans le cadre d’un ensemble d’arrière-cour, vous obtenez également des tonnes d’autres accessoires pratiques. Il comprend le foyer, ainsi qu’une plaque de base amovible et un cendrier, un support, un couvercle, un pare-étincelles, un couvercle résistant aux intempéries, une mallette de transport et des outils.

Vous avez le choix entre trois tailles différentes. Le Ranger 2.0 est le plus petit disponible, et vous pouvez l’obtenir pour 320 $, soit près de 300 $ de moins que le prix habituel. La taille moyenne Feu de joie 2.0 est notre modèle préféré, et vous pouvez vous le procurer pour 425 $, ce qui vous fait économiser 415 $ par rapport au prix habituel. Ou vous pouvez passer à la Yukon 2.0la plus grande taille disponible, pour 740 $, soit 630 $ de moins que le prix habituel.

Si vous n’avez pas besoin du pack complet, Solo Stove offre également jusqu’à 320 $ de réduction autonome foyers. Et il y a beaucoup d’autres articles en vente en ce moment, y compris réchauds de camping portablesle Four à pizza Pi et des tonnes de accessoires, tels que des supports, des gants, des outils, des plombs et plus encore, alors assurez-vous de magasiner pour trouver tous les articles dont vous aurez besoin cet été. Mais pas que vous n’ayez que quelques jours pour passer votre commande afin de garantir une livraison d’ici le 4 juillet.

