La vente d’obligations effraie les marchés ; Tesco prédit que l’inflation alimentaire continuera de baisser – Business Live

02h33 HAE Introduction : Les ventes d’obligations s’intensifient alors que les craintes liées aux taux d’intérêt s’emparent des marchés

La vente accélérée d’obligations fait grimper le coût des emprunts publics, alors que les marchés financiers s’inquiètent des taux d’intérêt élevés.

Le rendement, ou taux d’intérêt, des obligations d’État britanniques à 30 ans a atteint 5 % pour la première fois depuis la panique qui a suivi le mini-budget il y a un an.

De l’autre côté de l’Atlantique, le rendement des bons du Trésor américain à 30 ans a atteint hier soir son plus haut niveau depuis 16 ans, alors que la liquidation des obligations a ébranlé des devises telles que le yen et le rouble.

Jim Reidstratège chez Deutsche Banqueexplique :

Au cours des dernières 24 heures, la vente incessante d’obligations s’est poursuivie, les rendements atteignant de nouveaux sommets pluriannuels des deux côtés de l’Atlantique.

Les prix des obligations baissent, ce qui fait grimper les rendements, car les investisseurs craignent que les taux d’intérêt restent élevés alors que les banques centrales tentent de faire baisser l’inflation. Cette vague de ventes semble avoir été déclenchée par des données économiques plus solides que prévu en provenance des États-Unis, qui ont montré une augmentation surprise des postes vacants en août.

⚠️RUPTURE : *LES OCCASIONS D’EMPLOI AUX AOÛT AUX ÉTATS-UNIS S’ÉLEVENT À 9,610 MILLIONS ; HNE. 8.800M ; PRÉCÉDENT. 8.920M *LE PLUS ÉLEVÉ DEPUIS MAI 2023 🇺🇲🇺🇲 pic.twitter.com/SuYTnRU8J1 – Investing.com (@Investingcom) 3 octobre 2023

Cela pourrait contraindre la Réserve fédérale américaine à augmenter encore les coûts d’emprunt, alors qu’elle tente d’éliminer les pressions inflationnistes.

Ces rendements élevés sur le marché obligataire indiquent combien il en coûtera aux gouvernements pour émettre de nouvelles dettes afin de financer leurs besoins de dépenses actuels. Il y a deux ans, le rendement des obligations d’État à 30 ans du Royaume-Uni n’était que de 1,5 %, une excellente occasion d’emprunter à moindre coût pour financer des investissements à long terme.

ÉDITION FINANCIAL TIMES UK de mercredi : La vente d’obligations s’intensifie alors que les perspectives de taux élevés effrayent les marchés#journauxdemainaujourd’hui pic.twitter.com/XIKVVR3QNJ -Jack Surfleet (@jacksurfleet) 3 octobre 2023

À venir également aujourd’hui

Le procès pénal de l’ancien magnat de la cryptomonnaie Sam Bankman-Fried se poursuivra ; cela a commencé hier avec la sélection du jury.

Sam Bankman-Fried arrive au tribunal de Manhattan alors que le procès pour fraude démarre En savoir plus

Les passagers ferroviaires britanniques sont confrontés aujourd’hui à de nouvelles perturbations, alors que les conducteurs de train organisent une nouvelle grève dans le cadre d’un conflit amer et de longue date sur les salaires et les conditions de travail.

Membres du syndicat des chauffeurs Même À 16 heures, les opérateurs ferroviaires d’Angleterre se retireront, ce qui coïncidera avec le dernier jour de la conférence annuelle du Parti conservateur à Manchester.

Les chemins de fer seront une priorité à l’ordre du jour à Manchester, Rishi Sunak devant confirmer aujourd’hui que le tronçon nord du HS2 a été annulé.

Selon des rapports publiés au cours de la nuit, Sunak dira que la ligne ferroviaire atteindra Manchester, mais qu’à partir de Birmingham, elle utilisera la voie existante de la West Coast Mainline.

Nous faisons des trains à grande vitesse, mais pas nécessairement sur des voies à grande vitesse pic.twitter.com/vpnWkj7rlw – Dr Alice Lilly (@aliceolilly) 3 octobre 2023

