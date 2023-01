La vente d’imprimables peut rapporter des milliers de dollars par mois en revenus passifs

Il existe de nombreuses façons de gagner de l’argent à côté. Vous pouvez vendre vos services créatifs comme le montage vidéo ou le rap. Vous pouvez travailler à des conférences. Vous pouvez être tuteur. Ce sont cependant de jolies bousculades sociales, et si vous êtes plutôt introverti, passer votre temps libre à interagir avec les autres peut être épuisant.

Heureusement, il y a beaucoup de concerts parallèles qui ne nécessitent pas beaucoup d’interaction humaine. L’un d’eux vend des articles imprimables que les gens achètent en ligne et téléchargent puis impriment eux-mêmes. Etsy regorge de vendeurs imprimables et est un site possible sur lequel les vendre.

Jen Glantz, fondatrice de Demoiselle d’honneur à louer et le créateur de la Lundi Pick-Me-Up et Newsletter Petits boulots, recommande de parcourir le site pour avoir une idée de ce que vous pouvez faire. Tapez “imprimables” dans une recherche Etsy, par exemple, et vous trouverez des planificateurs de TDAH, des planificateurs de mariage, des suivis d’habitudes, des suivis de budget, des listes de tâches, des tableaux de corvées pour les enfants, des feuilles de travail sur le son des lettres, des suivis de factures, des tableaux de vision, la pleine conscience revues et plus encore.

De plus, “les téléchargements sont des choses pour lesquelles vous n’avez pas besoin d’être super talentueux”, déclare Glantz. Une fois que vous avez une idée, commencez à les créer sur des sites de conception gratuits comme Canva.com, avec des outils de conception graphique comme Adobe Illustrator ou même avec Microsoft Excel. Certains peuvent être aussi simples qu’un document Word avec le titre “Idées de vacances parfaites”. Ensuite, transformez-les en PDF et commencez à créer votre boutique.

Rachel Jiminez a ouvert sa boutique Etsy en 2019 et vend des centaines d’imprimés allant des chasses au trésor de Noël aux planificateurs numériques. En 2021, elle en a rapporté près de 160 000 $ en revenus passifs.

Pour savoir quoi vendre, Jiminez recommande d’utiliser des tactiques telles que les meilleures pratiques de référencement. Elle trouvera elle-même une idée, puis utilisera des sites tels que trends.google.com et trends.pinterest.com pour voir combien de personnes la recherchent ou ce qu’elles recherchent autour. Dans le cas de ses produits de Noël, elle a recherché Elf on a Shelf pour voir si les gens recherchent des idées Elf on a Shelf, une lettre de l’elfe, etc.

Elle recommande également de tenir compte de vos propres intérêts, des événements de votre vie ou des saisons. Février pourrait être un bon moment pour les idées de la Saint-Valentin, avril pourrait être un bon mois pour les idées basées sur Pâques, etc. Pensez également aux communautés dont vous faites partie et réfléchissez à la manière dont vous pouvez les servir. Êtes-vous un instructeur de conditionnement physique qui sait que d’autres instructeurs pourraient être à la recherche d’idées de régime d’exercice ? Êtes-vous une baby-sitter qui sait que d’autres pourraient avoir besoin d’idées de jeux pour leurs enfants ?

Jiminez a perfectionné ses compétences de vente Etsy après avoir suivi le cours de Julie Berninger sur l’ouverture d’une boutique Etsy pour les imprimables. Berninger a ouvert son magasin en 2017 et vend maintenant des listes d’activités pour les enterrements de vie de jeune fille, entre autres produits. Elle-même rapporte environ 1 000 $ par mois en revenus passifs du site.

Une chose à garder à l’esprit si vous plongez dedans : les frais de vente Etsy. Ça coute 20 cents pour chaque article que vous listez, plus des frais de transaction de 6,5 % sur chaque vente que vous effectuez.

Avec le bon marché, cependant, vous pourriez gagner de l’argent. “J’y ai acheté des modèles de kit média. J’y ai acheté des cercles d’archives Instagram”, explique Glantz. “Des choses que j’aurais pu créer moi-même mais je les ai aimées et je les ai achetées.”

