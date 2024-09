La vente des plaintes pour infidélité de l’ex de Chelsea à Sunset brise le quatrième mur

Chelsea Lazkanis’est séparé de son mari Jeff Lazkani sur les rumeurs de tricherie provoquées Vente de coucher de soleil pour lever le voile sur l’aspect télé-réalité de l’émission.

Au cours de la nouvelle saison de Vente de coucher de soleilqui a commencé à être diffusé le vendredi 6 septembre, Bre Tiesi a été dit à l’écran par son amie Amanda Lynn Le mari de Chelsea a été vu en train de se rapprocher de quelqu’un d’autre. Bre, 33 ans, a transmis l’information à Chelsea, 31 ans, ce qui a donné lieu à une saison entière de drame entre les deux co-stars.

« Si vous apportez quelque chose à la caméra pour faire imploser ma vie – au lieu de simplement m’appeler – vous le ferez devant la caméra. C’est vraiment triste », a déclaré Chelsea après avoir accusé Bre d’avoir planifié un moyen de ruiner son mariage dans l’émission. « Je veux juste savoir ce que c’est que ce bordel. »

Bre, pour sa part, a nié savoir ce qu’Amanda lui dirait avant qu’elles ne s’assoient pour parler devant les caméras.

« Est-ce que je peux supporter la chaleur de la connaître ? Oui. Est-ce que la chienne boit du thé ? Toujours », a-t-elle dit Chrishell Stause et Emma Hernan« Le contexte était-il : « On va créer Chelsea ? » Non. »

Le manque de confiance de Chelsea envers Bre a causé toute la Vente de coucher de soleil Malgré sa brouille avec Bre, Chelsea n’a pas laissé les caméras capturer l’impact des rumeurs sur son mariage. Nous Hebdomadaire En mars, Chelsea a confirmé qu’elle avait déposé les documents nécessaires pour mettre fin à son mariage après sept ans. Les documents citent des « différences irréconciliables » comme raison de la séparation, mais ne précisent pas la date exacte de la séparation.

Chelsea, qui partage les enfants Maddox, 5 ans, et Melia, 3 ans, avec Jeff, a demandé la garde conjointe physique et légale. Elle a également demandé une pension alimentaire pour son conjoint, mais n’a pas demandé au tribunal de mettre fin à la possibilité pour Jeff de demander une pension alimentaire.

«[Chelsea] « J’avais soupçonné la tricherie depuis un moment et je voulais le prendre en flagrant délit avant de déposer ma plainte », a déclaré une source en exclusivité. Nous « Elle en a finalement eu assez et a décidé de déposer sa demande cette semaine, mais cela a pris du temps. Elle est toujours dans la maison avec leurs enfants. Elle veut qu’il reste à la maison, et ils ne se parlent pas. »

Jeff n’a pas encore abordé publiquement la rupture ou les accusations portées contre lui et n’est pas apparu dans la saison 8. Vente de SunseLa dernière série d’épisodes de la série s’est terminée avec Chelsea qui a décidé de retirer son alliance et de passer à autre chose. Bre, quant à elle, a décidé de repousser les accusations selon lesquelles elle aurait planifié des scénarios pour la série en invitant Amanda à rejoindre le groupe Oppenheim pour critiquer Chelsea.

Continuez à faire défiler pour découvrir comment les rumeurs sur le mariage de Chelsea ont conduit à la Vente de coucher de soleil Cast brisant le quatrième mur plusieurs fois :

Comment les rumeurs ont-elles été diffusées dans la série

L’amie de Bre, Amanda, l’a appelée pendant la saison 8 pour lui demander si elles pouvaient se rencontrer en personne, en lui disant : « Je suis de l’équipe Bre, tu le sais. Mais j’ai entendu quelque chose. Je me suis dit : « Hmm, c’est une bonne information à savoir pour Bre ». C’est un peu trop dire. Je suis un peu prudente avec les informations parce que le thé est chaud. »

Après avoir discuté avec Amanda, Bre a reçu des SMS affirmant que Jeff avait été vu avec une autre femme. Amanda a précisé qu’elle avait obtenu des détails par l’intermédiaire d’une amie, mais qu’elle n’avait jamais vu Jeff tromper Chelsea.

« Je ne l’ai pas vu de mes propres yeux, mais j’ai une preuve par SMS. Je crois cette personne parce que je la connais depuis toujours et qu’elle vit dans la même résidence où elle a vu ça », a expliqué Amanda avant de montrer des messages échangés avec un ami.

Les textos affirmaient que l’amie d’Amanda avait vu Jeff « dans le hall » d’un hôtel avec une femme avec laquelle il « embrassait » en public. Bre ne pensait pas que Chelsea était au courant que Jeff passait prétendument du temps avec quelqu’un d’autre.

« Peut-être que son Birkin pour son anniversaire était son offrande de paix », a-t-elle plaisanté. « Mais évidemment, avoir ce genre d’information est difficile à digérer parce que c’est comme dire : « Tu n’es pas mon amie »… Elle est avec lui depuis qu’elle a 20 ans. Est-ce que je lui dis ? Est-ce que je m’occupe de mes affaires ? Est-ce que je laisse le karma suivre son cours ? »

Bre a même regardé droit dans la caméra tout en réfléchissant à son prochain mouvement.

« Même si je n’aime pas Chelsea, c’est un gros coup à lui faire. Oui, je pense qu’elle devrait le faire maintenant. Mais la prochaine fois que tu jetteras des pierres, tu devrais vérifier si ta maison n’a pas de fissures avant de venir chercher la mienne », a-t-elle ajouté. « Je ne pense pas être la bonne personne pour dire cette information à Chelsea, du tout. Ils disent de ne pas tirer sur le messager, mais je pense qu’elle me tirera dessus à coup sûr. »

Après sa rencontre avec Amanda, Bre a transmis l’information à Chelsea. La nouvelle a immédiatement fait pleurer Chelsea alors qu’elle acceptait les spéculations.

« En tant que femmes, nous savons toujours quand il y a un décalage. Nous savons simplement quand quelque chose ne va pas. Je n’ai jamais été dans cette situation. Je n’ai même jamais été dans une situation où j’ai eu un quelconque décalage », a-t-elle admis. « Je n’ai littéralement pas regardé le téléphone de mon conjoint depuis dix ans. Je ne vais pas prendre de décisions irrationnelles et rapides. »

Bre a exhorté Chelsea à parler avec Jeff car cela pourrait les rapprocher « dix fois plus ». Chelsea n’était pas d’accord, tout en précisant qu’elle mettrait fin à son mariage si Jeff était infidèle.

Questionner les motivations de Bre

Au début, Chelsea n’avait aucun problème avec Bre, mais une conversation avec Chrishell, 43 ans, et Emma, ​​32 ans, l’a fait changer d’avis.

« Je respecte [her approach] parce que je préfère simplement [have a direct conversation]« Mais je ne savais pas si elle voulait rire ou si elle était réellement compatissante », a demandé Chelsea. « Cela semble un peu trop parfait malheureusement. C’est une situation très étrange dans laquelle se trouver. Réfléchissons-y. De toutes les personnes au monde. »

Emma a spécifiquement demandé la chronologie des événements, ajoutant : « Est-ce qu’ils ont eu une conversation parce qu’elle savait qu’elle avait des informations ? Qu’Amanda savait quelque chose ? Ou était-ce un hasard ? Il y a une différence. Si c’est l’univers qui vous sert cela sur un plateau, c’est une chose. Si c’est Bre qui vous sert cela sur un plateau, c’est différent. »

En réponse, Chelsea a demandé à Chrishell d’appeler Bre pour savoir pourquoi les accusations de tricherie ont été soulevées pendant le tournage. Bre n’a pas été ravie lorsque Chrishell lui a demandé de « clarifier » si la conversation avec Amanda était une mise en scène.

« Vu ce que je ressens en ce moment, à savoir que tout cela s’est retourné contre moi et que vous ressentez le besoin de me poser cette question, je n’ai pas grand-chose à dire », a-t-elle répondu. « Je n’assume aucune responsabilité pour ça. Ce n’est pas ma faute. Je ne pensais pas qu’elle sortirait et dirait ce genre de conneries comme elle l’a fait. »

Chelsea a riposté en demandant à Bre « qui a créé la scène » entre elle et Amanda.

« J’ai fait le plus gros coup. Je n’aurais jamais pu dire ce mot de merde, et j’aurais pu laisser les choses se dérouler comme elles se doivent. Elle serait venue et aurait dit ça de toute façon », a noté Bre. « Je ne veux pas être celui qui est impliqué. Je ne veux pas être celui qui doit sortir et lui dire cette merde. Ça ne s’annonce pas bien pour moi. »

Le casting de Selling Sunset se retrouve mêlé au drame

Alors qu’Emma soutenait Chelsea après l’incident, Chrishell voulait entendre la version de Bre.

Emma ne comprenait pas pourquoi Chrishell accordait à Bre le bénéfice du doute en disant : « Jeff est le pire, Amanda est mauvaise mais Bre fait partie de ça. [She] « Elle aurait dû tout arrêter. Entre-temps, c’est elle qui a amené ça devant la caméra. Cela change tout. Elle n’a même pas donné à Chelsea l’opportunité de régler ça en privé dans son propre mariage. »

Elle a poursuivi : « Bre n’avait jamais tourné avec Amanda jusqu’à ce qu’elle fasse un « tea » sur Chelsea. C’est une honte publique. »

Chrishell a cependant soutenu que Bre était tout aussi déstabilisé par les déclarations d’Amanda.

« Je pense que Bre veut dire que cela allait sortir quoi qu’il arrive. Amanda n’allait pas garder cette information pour elle », a-t-elle noté. « Elle a dit qu’elle n’avait aucune idée de ce qu’elle allait dire. »

Refuser d’assumer la responsabilité

Malgré la réaction négative contre l’approche de Bre, elle a défendu sa décision de partager ce qu’elle a entendu avec Chelsea.

« Je ne pensais vraiment pas [Amanda] Elle viendrait me donner cette information. Elle ne m’a même jamais rien dit quand elle m’a dit qu’elle tournait. Elle m’a littéralement envoyé un SMS pour me dire : « Je tourne mercredi ». Elle ne m’a pas dit : « Quel est notre plan ? Je la fais tomber dans la première scène ? » a rétorqué Bre lors d’un moment houleux entre elle et Emma.

Chelsea n’était pas aussi réceptive à Bre tandis qu’Emma et Chrishell avaient l’impression qu’elles devaient choisir un camp.

« Je ne pense pas que Bre ait un point de vue valable ou qui mérite d’être entendu », a déclaré Chelsea aux caméras. « Je pense qu’elle est une garce sans intégrité. »

Emma a choisi Chelsea après avoir décidé que Bre avait « tout orchestré », ce à quoi Bre a répondu : « J’ai donc le pouvoir de mettre en place une scène ? C’était la décision d’Amanda. Aucun d’entre vous ne le saurait si je ne vous l’avais pas dit. Alors qui a vraiment soutenu Chelsea dès le départ ? Tout d’abord, je vous ai dit que je tournais avec Amanda. Je vous ai prévenus à l’avance et vous avez dit : « OK ». Si vous vouliez arrêter ça, c’était votre moment. »

Dans un autre épisode, Chrishell a confirmé que Bre avait « parfois essayé » de les prévenir, elle et Emma, ​​de certains aspects du tournage. La querelle de Bre avec le casting l’a poussée à s’en prendre à la production lorsqu’elle a estimé qu’ils n’auraient pas dû la filmer.

« Enlevez cette putain de caméra de ma vue, je le jure devant Dieu », a-t-elle déclaré aux producteurs après une dispute avec Chelsea et Emma.

Les conséquences

Selon Emma, ​​Bre a coupé les ponts immédiatement après leur dispute en se désabonnant d’Instagram. Bre, pour sa part, a soutenu que Chelsea l’utilisait comme bouc émissaire parce qu’elle avait déjà des problèmes dans son mariage qu’elle ne voulait pas affronter.

« Elle était dehors 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc elle ne pouvait pas savoir s’il était dehors. Je pense que c’était comme ça », a dit Bre à Amanda. « Je pense qu’elle avait une toute nouvelle vie, elle était dans l’émission. Il n’aimait pas ça et il est parti faire son truc. Si vous ne faites pas attention à votre homme, vous ne saurez pas ce qui se passe. »

Pour rendre les choses encore plus compliquées, Bre a invité Amanda au sein du groupe Oppenheim, ce qui, espérait-elle, conduirait à une offre d’emploi pour son amie.

« Je sais qu’Emma et Chelsea perdront leur amour si Amanda rejoint The O Group », a déclaré Bre dans un confessionnal. « Et je suis là pour ça. »