La vente des commandants de Washington est convenue alors que Dan et Tanya Snyder acceptent une offre record de 6,05 milliards de dollars du groupe Josh Harris | Nouvelles de la NFL

Les propriétaires des Washington Commanders, Dan et Tanya Snyder, ont accepté de vendre la franchise NFL à Josh Harris et son groupe

Les propriétaires des Washington Commanders, Dan et Tanya Snyder, ont accepté de vendre la franchise NFL à Josh Harris et à son consortium dans le cadre d’un accord record de 6,05 milliards de dollars.

Les parties ont annoncé le développement dans une déclaration commune vendredi, environ un mois après avoir conclu un accord de principe sur la vente, qui serait le prix le plus élevé payé pour une équipe sportive professionnelle nord-américaine.

L’accord est soumis à l’approbation de la NFL par un vote d’au moins 24 des 32 propriétaires de la ligue.

Harris est associé directeur des 76ers de Philadelphie de la NBA et des Devils du New Jersey de la LNH, ainsi que partenaire général du club de Premier League anglaise Crystal Palace.

Harris est associé directeur des 76ers de Philadelphie de la NBA et des Devils du New Jersey de la LNH, ainsi que partenaire général du club de Premier League anglaise Crystal Palace.

Son groupe comprend le basketteur Hall of Famer Magic Johnson.

Dan et Tanya Snyder ont déclaré vendredi dans un communiqué: « Nous sommes très heureux d’avoir conclu un accord pour la vente de la franchise Commanders avec Josh Harris, un natif de la région, et son impressionnant groupe de partenaires.

« Nous attendons avec impatience l’achèvement rapide de cette transaction et l’enracinement de Josh et de l’équipe dans les années à venir. »

Harris a déclaré dans sa déclaration: « Au nom de l’ensemble de notre groupe de propriété – y compris Mitch Rales, mon partenaire commercial de longue date David Blitzer et Earvin Magic Johnson, je tiens à exprimer à quel point nous sommes ravis d’être considérés par la NFL comme les prochains propriétaires. des Washington Commanders et à quel point nous sommes déterminés à offrir une franchise de calibre championnat pour cette ville et ses fans.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

« En grandissant à Chevy Chase, j’ai vécu de première main l’excitation autour de l’équipe, y compris ses trois victoires au Super Bowl et sa culture de la victoire à long terme.

« Nous attendons avec impatience l’approbation formelle de notre propriété par la NFL dans les mois à venir et d’avoir l’honneur de servir en tant qu’intendants responsables et responsables de la franchise Commanders à l’avenir.

« Nous sommes impatients de diriger une organisation de classe mondiale et de faire des investissements importants sur et en dehors du terrain pour atteindre l’excellence et avoir un impact durable et positif sur la communauté. »

La légende du basket-ball Johnson a tweeté: « Je ne pourrais pas être plus excité d’être un partenaire dans le nouveau groupe de propriété proposé pour les Washington Commanders.

« Josh Harris a réuni un groupe incroyable qui partage l’engagement non seulement de faire de grandes choses sur le terrain, mais aussi d’avoir un impact réel sur la communauté DMV.

« Je suis tellement excité de me mettre au travail pour mettre en œuvre notre vision pour les commandants et notre fidèle base de fans. »