La vente de technologies inquiète les VC face à une baisse des valorisations des startups

Brown pense cependant qu’une partie de la réaction des actions technologiques publiques et privées a été exagérée et que la plupart des start-ups devraient être en mesure de résister à un cycle économique changeant compte tenu de la montagne de liquidités disponibles sur les marchés privés.

Mais ce qui a suivi a été une année record pour les investissements de démarrage, les entreprises ayant levé 294 milliards de dollars en 2020 dans le monde. Le géant des fonds spéculatifs Tiger Global est devenu une force motrice importante sur le marché, soutenant les entreprises technologiques à des stades beaucoup plus précoces qu’auparavant, alors que les investisseurs traditionnels recherchaient des rendements via des actifs alternatifs.

Sur les marchés privés, la panique face à la vente de technologies commence à s’installer. Les investisseurs en capital-risque disent qu’ils entendent déjà parler d’accords renégociés à des valorisations inférieures et même du retrait des term sheets. Les entreprises en phase ultérieure seront probablement les plus durement touchées, disent-ils, tandis que les projets d’introduction en bourse de certaines entreprises pourraient être suspendus dans un avenir prévisible.

Aujourd’hui, alors que la Réserve fédérale fait allusion à des plans de hausse des taux d’intérêt dans le but de freiner la hausse des prix, les investisseurs dans les entreprises technologiques à forte croissance ont froid aux yeux. Le Nasdaq Composite a chuté de plus de 15 % jusqu’à présent cette année, les craintes d’un resserrement de la politique ayant conduit à une rotation des actions de croissance vers des secteurs qui bénéficieraient de taux plus élevés, comme les services financiers.

Des entreprises privées telles que Stripe et Klarna ont vu leurs valorisations atteindre des dizaines de milliards de dollars, aidées par un flot de liquidités résultant d’une politique monétaire ultra-accommodante et de l’accélération de l’adoption du numérique pendant la pandémie de Covid-19.

Selon CB Insights, les start-ups technologiques ont levé un record de 621 milliards de dollars en financement de capital-risque dans le monde en 2021, soit plus du double par rapport à l’année précédente. Le nombre d’entreprises « licornes » privées évaluées à 1 milliard de dollars ou plus a augmenté de 69 % pour atteindre 959.

Une poignée d’entreprises ont réussi à lever des tours de financement impressionnants au cours des premières semaines de la nouvelle année. Checkout.com, une société de paiement basée au Royaume-Uni dans laquelle Brown a investi, a conclu un accord de 1 milliard de dollars pour une valorisation monstrueuse de 40 milliards de dollars, tandis que la société estonienne de covoiturage Bolt a obtenu une valorisation de 8,4 milliards de dollars lors d’une levée de fonds de 711 millions de dollars.

Mais certaines sociétés de capital-risque craignent que nous ne soyons sur le point de voir une vague de « tours à la baisse », où les start-ups lèvent des fonds à une valorisation inférieure à celle des tours précédents. Ils disent que les entreprises aux dernières étapes de la collecte de fonds seront probablement les plus durement touchées.

« Il y aura plus de pression à la baisse sur les prix lors des phases ultérieures », a déclaré Saar Gur, associé général de la société de capital-risque CRV.

« Nous verrons plus de compression des valorisations et il sera plus difficile d’effectuer de nombreux tours de table ultérieurs », a ajouté Gur. « Et nous ne verrons pas les entreprises avoir des marges aussi rapides sans beaucoup plus de progrès commerciaux. »

Gur, l’un des premiers investisseurs de DoorDash, a déclaré que de nombreuses start-ups privées ont atteint des valorisations de plusieurs milliards de dollars sur la base de comparaisons avec des multiples du marché boursier. Maintenant que plusieurs entreprises technologiques de haut vol ont vu le cours de leurs actions chuter, les concurrents des marchés privés pourraient être contraints de suivre le mouvement, dit-il.