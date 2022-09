La vente de Target’s Deal Days démarre le 6 octobre avec 3 jours de réductions avant la prochaine vente d’Amazon

Objectif mardi revient du 6 au 8 octobre, offrant trois jours “d’économies sur des centaines de milliers d’articles en ligne et en magasin”. Plus tôt cette semaine, Amazon a annoncé son Vente d’accès anticipé Primequi devrait être une seconde Journée Amazon Prime en quelque sorte, avec 48 heures d’offres à partir du 11 octobre. C’est la semaine après la nouvelle vente à venir de Target.

Il y a quelques éléments qui distinguent Target Deal Days de la prochaine vente d’Amazon. L’un des plus importants est que Target se tient derrière tous les achats avec un garantie de correspondance des prix. Tout achat effectué entre le 6 octobre et le 24 décembre pourra être égalé si le prix de l’article est réduit lors d’un autre événement de vente. Cette tranquillité d’esprit est énorme pour ceux qui cherchent à faire leurs achats des Fêtes tôt.

Une autre différence entre Target Deal Days et Amazon Prime Day est que vous n’avez pas besoin d’être membre pour faire des achats à l’événement Target ou obtenir les remises. Tout le monde peut magasiner les soldes et obtenir les articles à des tarifs réduits. Les détenteurs de Target Red Card peuvent toujours économiser 5% supplémentaires sur chaque achat et certains articles peuvent être éligibles aux offres Target Circle.

À deux mois du Black Friday, il ne semble pas que les transactions ralentissent au cours des prochaines semaines.