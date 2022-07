La vente de retour à l’école de Michaels offre des rabais sur la peinture, les chevalets et plus encore

Les étudiants en art ont aussi besoin de fournitures scolaires. Mais lorsque vous avez besoin de matériel d’art à petit budget, où pouvez-vous aller pour les obtenir à prix réduit ? Un détaillant est Michaels. Et pendant Michaels , vous pouvez accrocher des objets d’art et d’artisanat, des chevalets, des marqueurs lavables et plus encore pour moins cher. Et si vous magasinez pour des achats à prix régulier, vous obtenez 20% de réduction avec le code 22MADEBYYOU et livraison gratuite sur les commandes de 49 $ ou plus.

Un article qui est généralement très cher pour les artistes sont les toiles (en particulier celles de haute qualité). Cette vente vous donnera un par Artist’s Loft Necessities pour 13 $. Ces couleurs pastel coûtent 15 $ (économisez 12 $) et fonctionnent bien pour la coloration, les beaux-arts et les illustrations.

Si vous avez besoin de peinture acrylique, alors est de 11 $, et si vous en ajoutez un autre, vous obtiendrez le deuxième à 50 % de réduction. Vous pouvez également prendre un pour la moitié aussi.

Bien que vous ne trouviez pas de produits haut de gamme ici, cette vente est idéale pour les personnes qui souhaitent pratiquer et créer sans se ruiner. Rendez-vous chez Michaels pour l’intégralité de la vente sur tous les matériaux et supports.

Plus d’offres d’art pour la rentrée

