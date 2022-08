La vente de retour à l’école de Lenovo offre de grosses économies sur les ordinateurs portables et la technologie sur tout le site

Lenovo a déjà de très bons ordinateurs portables et accessoires, y compris une remise de 345 $ sur le L’un des nôtre ordinateurs portables préférés des étudiants en 2022. Et en ce moment, vous pouvez économiser encore plus grâce à sa promotion continue de retour à l’école. Lorsque vous utilisez le code promo BTS2022, vous pouvez économiser jusqu’à 100 $ en plus de toute remise préexistante. Et les étudiants et les enseignants peuvent économiser 5 % supplémentaires en vérifiant leur identité avec IDme. Il n’y a pas d’expiration indiquée, mais étant donné que de nombreuses écoles sont déjà de retour ou le seront très bientôt, nous vous recommandons de commander le plus tôt possible si vous espérez profiter de cette offre.

Avec ce code promo, vous pourriez récupérer un avec 12 Go de RAM et un SSD de 512 Go pour seulement 815 $, 385 $ de réduction sur le prix habituel. La remise du code de coupon dépend du montant que vous dépensez, vous permettant d’économiser 25 $ sur toute commande de 500 $ ou plus, 40 $ sur 750 $ ou plus, 60 $ sur 1 000 $ ou plus et 100 $ sur toute commande de 1 500 $ ou plus.

Il n’y a pas que des ordinateurs portables en vente. Vous pouvez également économiser sur d’autres technologies et accessoires, comme le L’un des nôtre claviers préférés sur le marché en 2022. Ou prenez une paire de un de nos préférés paires antibruit pour 2022, qui sont déjà à 50 $ de réduction. De nombreux autres éléments essentiels de l’école sont également disponibles, y compris , et donc peu importe ce que vous cherchez, vous êtes sûr de le trouver moins cher chez Lenovo.