La vente de retour à l’école de HP comprend 353 $ de réduction sur l’ordinateur portable Pavilion 15

Le Black Friday et le Prime Day sont les moments évidents pour acheter un nouvel ordinateur portable, mais vous ne devez pas négliger la saison actuelle de la rentrée scolaire. Non seulement il existe d’excellentes offres disponibles, mais vous n’avez souvent pas besoin d’être étudiant ou en formation à temps plein pour en bénéficier.

C’est le cas avec la vente de retour à l’école de HP, qui voit la société réduire les prix de plusieurs de ses meilleurs PC portables aux États-Unis. Le point culminant ici est l’excellent Pavilion 15 de HP de 2021, qui est passé de son prix de départ habituel de 979,99 $ à seulement 649,99 $. C’est déjà un tiers du RRP, mais HP n’en a pas fini. En saisissant le code « SCHOOLHP5 » à la caisse, vous bénéficiez d’une réduction supplémentaire de 5 %, ce qui porte l’économie totale à 353 $.

Obtenez cette offre Pavilion 15 de HP maintenant

À ce prix, les spécifications que vous obtenez sont impressionnantes. Un processeur Core i7 de 11e génération combiné à 16 Go de RAM et un grand SSD de 512 Go. L’écran de 15,6 pouces est Full HD avec l’option d’écran tactile – une partie d’un design attrayant disponible en quatre couleurs distinctes. Vous bénéficiez également d’un clavier pleine taille avec pavé numérique séparé, sélection de ports solide et audio de Bang & Olufsen.

Cependant, les économies sont encore plus importantes si vous êtes satisfait du processeur Core i5 et de 8 Go de RAM. Ce modèle Pavillon 15 est jusqu’à 489,99 $ avec un énorme rabais de 410 $bien que vous deviez dépenser au moins 599 $ pour profiter de la remise supplémentaire de 5 % – utilisez simplement le même code “SCHOOLHP5” qu’auparavant.

Si vous êtes prêt à dépenser plus de 1 000 $ pour une machine haut de gamme, le supplément les économies passent à 10% via le code ‘SCHOOLHP10’. Cela signifie que vous pouvez obtenir le Spectre x360 2-en-1 haut de gamme pour 1 389,99 $, en baisse par rapport à ses 1 799,99 $ habituels. Un appareil de luxe est devenu beaucoup plus abordable.

Mais les ordinateurs portables ne sont en aucun cas le seul produit à prix réduit. HP réalise également des économies sur les ordinateurs de bureau, le matériel de jeu, les imprimantes, les moniteurs et de nombreux accessoires – ces deux mêmes codes s’appliquent toujours. Assurez-vous simplement de profiter de ces offres avant leur expiration le 20 août en vous rendant sur le Site Web HP.

