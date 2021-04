La vente de Redmi K40 Gaming passe par le toit avec 100000 unités en une minute

La marque de Xiaomi, Redmi, a lancé sa propre compréhension de ce que devrait être un smartphone de jeu sous le nom de K40 Gaming. L’appareil fonctionne sur le chipset Dimensity 1200 et est livré avec les dernières cloches et sifflets comme le stockage UFS 3.1, la RAM LPDDR5, la charge ultra-rapide de 67 W et plusieurs solutions pour le refroidissement et la dissipation thermique.

Avec de telles spécifications, il n’est pas étonnant que le Redmi K40 Gaming ait été un énorme succès lors de sa première vente flash en Chine. Selon la marque, l’appareil a vendu 100 000 unités en une minute seulement.

La vente comprend les cinq combinaisons de mémoire différentes – de la moins chère 6/128 Go à l’édition spéciale 12/256 Go avec le thème Bruce Lee et le panneau arrière jaune. Le prix du téléphone est compris entre 1 999 CNY et 2 699 CNY, soit environ 310 USD à 420 USD.

Les autres spécifications impressionnantes du téléphone incluent des haut-parleurs stéréo réglés par JBL, des touches d’épaule contextuelles et trois caméras avec un flash LED en forme de petit éclair. Nous espérons que ce téléphone le rendra mondial, et certaines rumeurs suggèrent qu’il pourrait arriver sous le nom de Poco F3 GT.

