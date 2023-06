La vente de plantes en ligne de la Nature Foundation accepte les commandes jusqu’au 9 juillet – Shaw Local

La Nature Foundation of Will County accepte les commandes de plantes en ligne sur willcountynature.org jusqu’à midi le dimanche 9 juillet à venir chercher la fin de semaine des 29 et 30 juillet au Musée de l’Isle à la Cache à Romeoville.

La vente de fleurs d’été présente une variété de plantes indigènes à floraison tardive qui sont des sources de nutrition indispensables pour les pollinisateurs, en particulier les abeilles et les papillons.

La Nature Foundation soutient les efforts d’éducation, de loisirs et de restauration du district de la réserve forestière du comté de Will. Pour plus d’informations sur la réserve forestière, visitez ReconnectezAvecLaNature.org.