La vente de Marks and Spencer a été réduite à 70% et les prix commencent à partir de 3 £

Avez-vous regardé votre garde-robe et avez-vous envie d’ajouter un peu de couleur, de texture ou simplement de nouveaux vêtements magnifiques? Well Marks and Spencer ont une vente massive en ligne en ce moment – et il y a jusqu’à 70% de réduction sur certains départements.

Des vêtements pour hommes aux vêtements pour femmes, en passant par la lingerie et même les vêtements pour enfants – M&S a réduit les prix des manteaux, pulls, hauts, robes, costumes, chemises, pantalons, tricots, soutiens-gorge, sous-vêtements, vêtements de nuit et plus encore.

Nous ne savons pas combien de temps durera la vente, mais nous pouvons vous assurer que les niveaux de stock chutent rapidement – alors qu’attendez-vous?

Repérés pour la première fois sur hotukdeals, les abonnés du forum n’ont pas tardé à exprimer leur joie face aux nouvelles.

Un adepte a déclaré: «Nice post».

Quelqu’un d’autre a dit: «Il y a de très bonnes affaires ici».

«Bon. J’ai commandé quelques articles. Ils disparaissent très vite de votre panier », a mentionné un autre.

«Certainement le stock va vite», a ajouté un autre.

Donc, si vous souhaitez parcourir par vous-même, c’est une vente que vous ne voudrez pas manquer.

Parmi les points forts, citons la robe-chemise midi à ceinture géométrique de la collection pour femmes.

Initialement au prix de 59 £, il ne coûte plus que 33 £. Envie de parfaire votre look chic et décontracté? Alors cette robe midi géométrique de la collection M&S Autograph est parfaite. C’est une coupe classique, avec une ceinture à boucle en écaille de tortue pour cintrer la taille.









Nous adorons le style chemise, avec une encolure nette et des poignets boutonnés. Complet avec des détails de plis chics, vous pouvez porter ce bijou toute l’année – il suffit d’ajouter une paire de talons pour égayer le look du soir.

Le pardessus en laine de la collection pour hommes était au prix de 129 £ et il est maintenant une bonne affaire à 29 £ – soit 100 £ de réduction. Avec ses lignes épurées, le pardessus Autograph en laine mélangée crée le look ultime. La coupe slim contemporaine avec un col cranté et une fermeture à un bouton.









Il est également entièrement doublé avec deux poches aux hanches et une poche interne pour les objets de valeur. Parfait pour porter tous les jours lors de vos déplacements au bureau ou pour vous garder au chaud, lorsque vous êtes en déplacement le week-end.

Si vous avez besoin d’une superbe chemise de nuit pour l’été à porter au lit, nous adorons la chemise de nuit longue à imprimé papillon en satin. Maintenant au prix de 7 £, il est fabriqué à partir de Dream Satin souple. Cette chemise de nuit à imprimé papillon a un éclat élégant et une sensation moulante.









Coupe à une coupe régulière confortable dans un chic, et une belle longue longueur. La chemise de nuit présente des bretelles caraco avec un col en V en dentelle. La technologie Cool Comfort vous permet de vous sentir au frais, tandis que la finition Cling Resist assure que les vêtements de nuit bougent avec vous. J’espère que vous dormirez comme un bébé, même dans les nuits d’été les plus chaudes en portant ceci.

Maintenant, nous avons jeté un coup d’œil à tous les départements inclus et choisi seulement quelques morceaux que nous voulons désespérément mettre dans notre panier et les porter dès que possible.

Le meilleur de la vente Marks and Spencer

Vêtements pour femmes:

Vêtements pour hommes:

Vêtements pour enfants:

Lingerie:

Quelque chose que nous avons posté vous a-t-il séduit? Ou avez-vous réussi à faire une autre aubaine de la vente Marks and Spencer? Faites-nous savoir dans la zone de commentaires.