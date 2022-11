La vente de luminaires de Wheaton-Naperville Infant Welfare est en cours – Shaw Local

Depuis 53 ans, le chapitre Wheaton-Naperville de l’Auxiliary of the Infant Welfare Society de Chicago a parrainé une tradition de la veille de Noël dans laquelle la lueur des bougies rougeoyantes coule en chaînes ininterrompues le long des trottoirs et des allées dans les quartiers, selon un communiqué de presse.

La vente de luminaires est devenue une expression de la fierté, de l’unité et de la bienveillance de la communauté, a déclaré l’organisation. Le produit de la vente de luminaires aide l’Infant Welfare Society à offrir une bonne santé aux enfants défavorisés.

Un ensemble de luminaires comprend cinq bougies et cinq sacs pour 6 $. Les lumabases, des bases en plastique réutilisables qui contiennent les bougies, sont disponibles en ensemble de cinq pour 15 $. Ou on peut choisir d’utiliser du sable, des graines pour oiseaux, de la litière pour chat ou du terreau pour ancrer les bougies dans les sacs.

Les ensembles Luminaria sont vendus par l’intermédiaire de bénévoles coordonnateurs de quartier et en ligne sur www.wheatoninfantwelfare.org/luminaria. Les ensembles Luminaria peuvent également être achetés jusqu’à la veille de Noël dans les deux emplacements Wheaton du matériel ACE de Buikema au 1705 N. Main St. et 90 E. Loop Road; Le matériel True Value de Carlson au 125 E. Front St. à Wheaton; et ACE Hardware de Buikema au 963 W. 75th St. à Naperville.

Wheaton-Naperville Infant Welfare invite la communauté à se joindre à «Allumer une bougie pour un enfant».