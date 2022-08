La vente de la salle de stock du marché mondial offre des économies sur les produits essentiels pour la maison, les collations et plus encore

Il y a beaucoup d’endroits où vous pouvez vous procurer des meubles abordables. Mais tous ne sont pas créés égaux en termes de style et de prix. Si vous voulez des meubles abordables et de la nourriture avec un peu de flair international, vous pouvez consulter World Market’s .

Si vous avez de la place pour un fauteuil suspendu vraiment cool, consultez la collection de fauteuils suspendus d’extérieur All Weather Chillasan. Si vous en voulez un coloré, vous pouvez obtenir cet arc-en-ciel rond pour 266 $ (économisez 114 $). Fabriquée en acier et en résine tressée résistante aux UV, cette chaise peut être l’espace idéal pour se détendre à la maison.

Pour un look plus éclectique, ce est de 125 $ (économisez 125 $) et se décline en deux magnifiques motifs : géo jaune et feuille de bananier verte. Fabriqué à la main avec du bois d’acacia, ce pouf à motifs multiples ne manquera pas de faire tourner les têtes.

Fidèle au thème bohème, cet article fabriqué à la main coûte seulement 168 $ (économisez 112 $) et peut être appuyé contre un mur ou suspendu dans votre chambre pour améliorer l’espace. Et ces 75 $ donnera à vos livres et à vos objets un endroit où accrocher et avoir l’air élégant dans le processus.

Pour plus d’offres sur de beaux meubles et décorations, rendez-vous sur World Market aujourd’hui.