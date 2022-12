La vente de Kandinsky interrompue par Grisebach après que la Pologne a déclaré que des œuvres d’art avaient été volées

L’aquarelle abstraite, dans les tons rose, orange et jaune, est répertoriée sur le site de la maison de vente aux enchères comme ayant été adjugée 387 500 euros, soit environ 408 000 $.

Un porte-parole de Grisebach a déclaré au Washington Post dans un communiqué que la vente était suspendue pour le moment et qu’il avait contacté les acheteurs et vendeurs potentiels. La maison de vente aux enchères a déclaré qu’elle “s’efforcera désormais d’obtenir un contrôle judiciaire supplémentaire par un tribunal afin d’obtenir une clarification contraignante”.

Grisebach, qui dispose d’une équipe de 40 experts qui vérifient l’authenticité, a déclaré “il est apparu que le tableau était en possession des expéditeurs depuis plusieurs décennies et avait déjà été vendu publiquement aux enchères par Sotheby’s à Londres dans la première moitié du années 1980. »

Il a ajouté qu ‘«il a pris connaissance pour la première fois d’un possible vol dans un musée polonais peu de temps avant la vente aux enchères grâce à une communication du ministère polonais de la Culture». Cependant, Grisebach a conclu à cette époque “qu’il n’y avait aucune objection légale à la vente aux enchères de l’aquarelle”.

Le gouvernement polonais affirme que le pays a perdu plus de 516 000 œuvres d’art pendant la Seconde Guerre mondiale, certaines au profit des autorités nazies d’occupation qui ont ouvertement pris des peintures et des illustrations. L’une de ces œuvres, une peinture du XVIIIe siècle, a été retrouvée en 2015 dans l’Ohio et a ensuite été renvoyée en Pologne par le FBI.