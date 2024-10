La vente de jeux de 3 jours de Best Buy propose d’excellentes offres sur les ordinateurs portables, les moniteurs et les ordinateurs de bureau de jeu

HP Omen Option 1 – 1 050 $ ( 1 300 $ )

Prix : 1 050 $ ( 1 299 $ )

: 1 050 $ ( ) Processeur : AMD Ryzen 5 série 8000

AMD Ryzen 5 série 8000 GPU : Nvidia GeForce RTX 4060

Nvidia GeForce RTX 4060 BÉLIER: ‎16 Go

‎16 Go Stockage: SSD de 1 To

HP Omen Option 2 – 1 250 $ ( 1 500 $ )

: 1 050 $ ( ) Processeur : AMD Ryzen 7 série 8000

AMD Ryzen 7 série 8000 GPU : Nvidia GeForce RTX 4060Ti

Nvidia GeForce RTX 4060Ti BÉLIER: ‎16 Go

‎16 Go Stockage: SSD de 1 To

HP Omen Option 3 – 2 050 $ ( 2 450 $ )

: 1 050 $ ( ) Processeur : AMD Ryzen 7 série 8700

AMD Ryzen 7 série 8700 GPU : Nvidia GeForce RTX 4080

Nvidia GeForce RTX 4080 BÉLIER: 32 Go DDR5

32 Go DDR5 Stockage: SSD de 2 To

Construire un PC peut être une expérience intimidante, mais Best Buy propose plusieurs machines HP prédéfinies qui offrent un moyen sans stress de commencer à jouer sur PC. Trois modèles sont disponibles et chacun est équipé d’un GPU Nvidia série 40, d’un processeur AMD Ryzen et d’au moins 1 To de stockage SSD. Ce sont des versions assez solides, même si vous devrez acheter votre propre moniteur, haut-parleurs et accessoires pour terminer la configuration.