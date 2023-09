La vente de Harry Maguire pourrait être de retour alors que Manchester United cherche à lever des fonds pour l’accord tardif avec Amrabat – rapport

Harry Maguire pourrait encore être vendu avant la fermeture de la fenêtre de transfert, alors que Manchester United cherche à augmenter ses fonds avant un transfert tardif pour un nouveau milieu de terrain.

L’ancien capitaine du club, Maguire, avait été lié à un transfert à West Ham United plus tôt dans l’été, mais les négociations ont échoué sur les exigences financières du joueur. Maguire était heureux de déménager à Londres à condition qu’il reçoive une lourde récompense de la part de Man United, qui n’était pas disposé à offrir la somme suggérée.

Cependant, les médias pensent que cette décision pourrait être reprise, West Ham envisageant une approche tardive pour le défenseur central anglais. Maguire n’ayant pas joué du tout pour l’équipe d’Erik ten Hag jusqu’à présent cette saison, on pense qu’il pourrait se résigner à accepter un salaire inférieur afin de rester dans les plans de Gareth Southgate en Angleterre.

Ten Hag a clairement indiqué que Maguire devra soit passer à autre chose, soit accepter son statut d’option de sauvegarde. Le joueur est actuellement derrière Raphael Varane, Lisandro Martinez, Victor Lindelof et même Johnny Evans pour une place dans le onze de premier choix de l’entraîneur, et craint de rater une place à l’Euro de l’été prochain s’il ne dispose pas de suffisamment de temps de jeu. avant cette date.

West Ham avait vu une offre de 30 millions de livres sterling acceptée pour Maguire plus tôt ce mois-ci, mais elle pourrait être encore plus basse cette fois, sachant que United souhaite lever des fonds de transfert.

Il a été largement rapporté que les responsables de Manchester United s’envolaient pour Florence aujourd’hui dans le but de signer Soyfan Amrabat avant la fermeture de la fenêtre. Le Marocain a été associé à un déménagement à Old Trafford tout l’été, Ten Hag espérant que l’intrigant profond pourra ajouter plus de fluidité à son côté bégaiement. Une offre d’environ 50 millions de livres sterling devrait suffire pour recruter le joueur de 27 ans de la Fiorentina.

