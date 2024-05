La vente de Graceland a été interrompue par un juge du Tennessee après que la petite-fille d’Elvis Presley ait allégué une fraude

Un juge du Tennessee a bloqué mercredi le vente aux enchères de Gracelandl’ancienne maison d’Elvis Presley, par une société qui affirmait que sa succession n’avait pas remboursé un prêt qui utilisait la propriété comme garantie.

Le chancelier du comté de Shelby, JoeDae Jenkins, a émis une injonction temporaire contre la vente aux enchères proposée qui était prévue jeudi cette semaine.

« Le tribunal interdira la vente comme demandé parce que, premièrement, le bien immobilier est considéré comme unique en vertu de la loi du Tennessee. Et en étant unique, la perte du bien immobilier serait considérée comme un préjudice irréparable », a déclaré Jenkins, selon WREG-TV, filiale de CBS.

L’injonction de Jenkins maintient essentiellement en place une décision antérieure qu’il avait rendue après que la petite-fille de Presley, Riley Keough, ait intenté une action en justice pour lutter contre ce qu’elle a qualifié de stratagème frauduleux.

Cliquez ici pour voir les médias associés. Cliquez pour agrandir



« Comme le tribunal l’a clairement indiqué, les réclamations n’étaient pas fondées. Il n’y aura pas de saisie. Graceland continuera à fonctionner comme il l’a fait au cours des 42 dernières années, garantissant que les fans d’Elvis du monde entier puissent continuer à avoir un expérience la meilleure de sa catégorie lors de la visite de sa maison emblématique », a déclaré mercredi un porte-parole d’Elvis Presley Enterprises Inc.

Un avis public concernant la vente par forclusion du domaine de 13 acres à Memphis, publié plus tôt en mai, indiquait que Promenade Trust, qui contrôle le musée de Graceland, devait 3,8 millions de dollars après avoir omis de rembourser un prêt de 2018. Keough, une actrice, a hérité de la confiance et de la propriété de la maison après le décès de sa mère, Lisa Marie Presleyl’année dernière.

Naussany Investments and Private Lending a déclaré que Lisa Marie Presley avait utilisé Graceland comme garantie pour le prêt, selon l’avis de vente par saisie. Keough, au nom de Promenade Trust, a allégué dans son procès que Naussany avait présenté des documents frauduleux concernant le prêt en septembre 2023.

Ni Keough ni les avocats de Naussany Investments n’étaient au tribunal mercredi.

Keough, qui a joué dans la série à succès de l’année dernière « Daisy Jones and the Six », est l’héritier du domaine.

Dans un procès, Keough affirme que Naussany Investments « semble être une fausse entité créée dans le but » de frauder sa famille. Le procès indique également que la mère de Keough « n’a jamais emprunté d’argent » à l’entreprise, ni ne leur a donné d’acte de confiance en faveur de Graceland, et allègue en outre que les documents affirmant le contraire « sont des faux ».

Elvis a acheté Graceland en 1957, à l’âge de 22 ans, pour 102 500 $. Au moment où il l’a acheté, le manoir mesurait 10 266 pieds carrés et Elvis a également acheté 13,8 acres de ferme autour de la maison. Le manoir a depuis été agrandi à 17 552 pieds carrés.

Graceland, où Elvis est décédé en 1977, a été inscrite au registre national américain des lieux historiques en 1991. Plus de 600 000 personnes visitent Graceland – du nom de Grace, la tante de l’un des propriétaires d’origine – chaque année.