Le géant indien du commerce électronique Flipkart a annoncé sa prochaine vente Big Saving Days qui débutera le 20 janvier et se poursuivra jusqu’au 24 janvier. La vente aura lieu plus tôt, le 19 janvier pour les membres Flipkart Plus. Lors de la vente Flipkart Big Saving Days, les acheteurs pourront bénéficier de remises et d’offres sur les mobiles, tablettes, téléviseurs et autres appareils électroniques. Les acheteurs pourront bénéficier d’options EMI gratuites, d’offres d’échange et de plans de protection sur un grand nombre de produits. La vente Flipkart Big Saving Days apportera également des réductions supplémentaires pour les détenteurs de la carte HDFC Bank et introduira de nouvelles offres à intervalles réguliers pendant la vente Big Saving Days.

Certains des smartphones qui bénéficieront d’une réduction lors de la vente Big Saving Days sont le Samsung Galaxy F41, l’iPhone XR, le Moto G 5G et le Samsung Galaxy S20 +. Flipkart n’a pas partagé les remises exactes sur ces smartphones, mais a déclaré qu’il y aurait des options EMI gratuites, des plans de protection mobile et des offres d’échange pour les acheteurs intéressés. Outre les smartphones, les acheteurs peuvent également s’attendre à jusqu’à 50% de réduction sur les montres intelligentes Realme – la Realme Watch S Pro, la Realme Watch S et la Realme Watch. Les écouteurs et les haut-parleurs bénéficieront d’une réduction de 70% et certains des ordinateurs portables les plus vendus de Flipkart bénéficieront d’une réduction de 30%. Les téléviseurs et les appareils électroménagers bénéficieront d’une réduction allant jusqu’à 75%.

De plus, il y aura une nouvelle offre tous les jours à 12h, 8h et 16h pendant ces jours de soldes. Flipkart dit que les prix les plus bas seront disponibles jusqu’à 2 heures du matin. Les acheteurs peuvent également utiliser Flipkart SuperCoins pour effectuer des paiements ou recevoir des réductions supplémentaires.

Flipkart offre une réduction supplémentaire de 10% pour ceux qui utilisent une carte HDFC pour effectuer un achat.