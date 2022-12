La vente de fin d’année Samsung vous permet d’économiser sur les pliables et les montres intelligentes

Alors que 2022 touche à sa fin et que Samsung US offre des réductions intéressantes sur ses téléphones pliables et ses montres connectées Galaxy. Si vous envisagez une nouvelle montre pliable ou intelligente Galaxy, vous pouvez en acheter une jusqu’au 1er janvier, date à laquelle l’événement de vente de fin d’année est officiellement terminé.

Le premier téléphone proposé est le Galaxy Z Fold4 qui obtient un crédit Samsung de 150 $ et jusqu’à 900 $ de crédit d’échange. Samsung offre également 300 $ de réduction aux utilisateurs qui n’échangent pas un ancien appareil. La voie de l’échange vous rapporte le Z Fold4 pour aussi peu que 1 020 $ pour le modèle de stockage de 512 Go.





Si le Z Fold4 est trop grand à votre goût, vous pouvez opter pour le Galaxy Z Flip4 plus compact qui obtient 50 $ avec Z Flip4 Samsung Credit et jusqu’à 500 $ de crédit d’échange. Vous pouvez également vous retirer de l’échange et obtenir un rabais instantané de 100 $ à la place. Le prix final avec un échange éligible s’élève à 860 $ pour le modèle 8/256 Go.





Le Galaxy Z Fold3 de l’année dernière est également proposé avec une remise instantanée de 650 $, ce qui ramène le prix final à 905 $ pour le modèle 12/256 Go.





Le Galaxy Z Flip3 est disponible avec un rabais instantané de 100 $ et peut être récupéré pour aussi peu que 600 $ dans sa version 8/128 Go ou 60 $ de plus pour le modèle de stockage de 256 Go.





Les smartwatches Galaxy sont également en vente et vous pouvez obtenir la dernière Galaxy Watch 5 Pro pour 300 $ (Bluetooth uniquement) ou 430 $ pour le modèle LTE.





La Galaxy Watch5 peut être achetée pour 270 $ / 300 $.





En plus des offres sur Samsung US, BestBuy propose également des offres exceptionnelles sur certains smartphones, vêtements et accessoires Galaxy. Vous pouvez consulter ces offres en suivant ceci lien. Les offres de BestBuy sont valables jusqu’au 31 décembre 2022.