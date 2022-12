La vente de fin d’année chez Brumate offre des réductions rares allant jusqu’à 30 % sur les meilleurs vendeurs

Par une chaude journée, il n’y a rien de mieux qu’une bonne boisson froide, mais garder cette boisson froide une fois que vous l’ouvrez peut être difficile. Que vous vous adonniez à une bonne eau pétillante, à de l’eau de Seltz, à de la bière ou à une boisson mélangée, il y a de fortes chances que vous souhaitiez qu’elle reste fraîche de la première à la dernière gorgée, n’est-ce pas ? C’est là qu’un Brumate devient votre meilleur ami. À l’heure actuelle, vous pouvez économiser jusqu’à 30 % sur plusieurs des tasses et glacières les plus vendues de l’entreprise, aucun code de coupon n’est nécessaire.

Il existe quelques modèles différents disponibles dans le cadre de cette vente, et chacun d’eux est disponible dans une variété de couleurs. L’un des produits les plus populaires de Brumate est le , un refroidisseur de canette conçu pour isoler les canettes minces de 12 onces comme Truly, White Claw ou Michelob Ultra. Il est disponible en 44 (!) Options de couleurs différentes et vous pouvez en obtenir un pour aussi peu que 17,50 $. Besoin de quelque chose qui contient plus que les canettes maigres ? Le peut contenir des canettes ordinaires de 12 et 16 onces et est même un verre à pinte pour que vous puissiez y verser la boisson de votre choix directement au lieu de boire de la canette. Il est disponible en 32 couleurs différentes et est disponible pour 22,50 $ lors de cette vente.

Pour les amateurs de cocktails, il y a le qui contient 32 onces de liquide et peut être utilisé pour les boissons chaudes et froides, le qui est un verre à vin isolé de 14 onces, et le , ce qui est idéal pour l’eau. Bien que Brumate suggère de les utiliser pour votre boisson préférée pour adultes, vous pouvez vraiment les utiliser pour toutes les boissons. Ils sont parfaits pour les longs après-midi à l’extérieur au bord de la piscine ou à la plage et fonctionnent aussi bien lorsque vous êtes assis sur le canapé.

Ce n’est pas souvent que les articles les plus populaires de Brumate sont en solde, alors assurez-vous de profiter de cette opportunité pour économiser jusqu’à 30 % et faire le plein pour tous vos besoins en matière de conservation de boissons.