La vente de dernière minute de Best Buy est votre dernière chance de gagner des cadeaux de Noël avec une remise énorme

Noël est dans moins d’une semaine, donc si vous avez encore des achats de cadeaux à faire, il est temps de passer à la vitesse supérieure. Mais heureusement, ce n’est pas parce que vous faites des achats de dernière minute que toutes les offres et les soldes des fêtes ont disparu. En fait, Best Buy vous offre la possibilité d’économiser sur vos derniers cadeaux avec une nouvelle vente en cours jusqu’à la veille de Noël.

La vente propose un tas d’idées cadeaux populaires comme des écouteurs, des appareils portables, des téléviseurs intelligents, des caméras de sécurité et bien plus encore. Quelques offres sélectionnées sont disponibles aujourd’hui uniquement pour les membres My Best Buy, alors n’attendez pas pour les saisir. Pour vous aider à tirer le meilleur parti de la vente, nous avons rassemblé ci-dessous quelques-uns de nos meilleurs choix, mais assurez-vous de pour toutes les offres.

Gagnez un téléviseur 4K de taille moyenne pour seulement 200 $ aujourd’hui uniquement avec un compte My Best Buy gratuit. C’est une remise de 70 $ pour un téléviseur intelligent alimenté par Roku avec une résolution UHD et une prise en charge HDR. Vous recevez des alertes de prix pour TCL 43 pouces 4-Series 4K Smart Roku TV : 188 $

Les derniers AirPods Pro d’Apple sont de retour à leur prix Black Friday, vous donnant une dernière chance d’obtenir un ensemble pour vous-même ou quelqu’un d’autre avec une remise de 49 $ juste à temps pour Noël. Vous recevez des alertes de prix pour Apple AirPods Pro (2e génération, blanc)

Nos haltères réglables préférés sont réduits de 130 $ pour les membres My Best Buy aujourd’hui seulement. Si vous souhaitez prendre une longueur d’avance sur votre régime de remise en forme du Nouvel An, vous ne pouvez pas vous tromper avec ceux-ci. Vous recevez des alertes de prix pour Haltères réglables Bowflex SelectTech 552 : 500 $

La dernière caméra d’action GoPro est de 100 $ de rabais pour les membres de My Best Buy en ce moment. C’est une remise de 20% qui le ramène à moins de 1 $ de son prix le plus bas jamais enregistré juste avant Noël. Vous recevez des alertes de prix pour Caméra d’action GoPro Hero11 Black : 400 $

Gardez vos boissons chaudes à la température idéale avec 50 $ de rabais sur la tasse intelligente de deuxième génération d’Ember. Cela ferait un excellent cadeau pour l’amateur de café dans votre vie et c’est un tiers de réduction en ce moment. Vous recevez des alertes de prix pour Ember Temperature Control Smart Mug 2 : 100 $

Améliorez votre routine de nettoyage avec le puissant aspirateur sans fil V15 Detect de Dyson à 150 $ de rabais. Il peut détecter les débris et ajuster sa puissance d’aspiration en conséquence et fonctionne pendant une heure par charge. Lisez notre avis sur l’aspirateur sans fil Dyson V15 Detect. Vous recevez des alertes de prix pour Aspirateur sans fil Dyson V15 Detect

Plus d’offres de dernière minute :