La vente de crypto est une opportunité, disent deux commerçants. Ce qu’ils achèteraient

« Je préfère une exposition directe aux actifs eux-mêmes et non indirectement en possédant des ETF. Mais si je devais en choisir un, ce serait BLOK », a déclaré Saporu, faisant référence à l’ETF Transformational Data Sharing d’Amplify.

« Je vois vraiment cela comme une opportunité d’achat si vous cherchez plus loin », a déclaré Delano Saporu, fondateur et PDG de New Street Advisors Group.

Le prix du bitcoin est passé en dessous de la barre psychologiquement importante de 30 000 $ et est brièvement devenu négatif pour l’année mardi avant d’amorcer un rebond significatif, le dernier d’une série de mouvements sauvages ce mois-ci. D’autres devises numériques majeures, notamment l’ethereum et le litecoin, ont également subi de fortes ventes.

« Vous avez également le sommet d’une évasion à partir de mars [that] apporte beaucoup de soutien et vous avez le retracement de 61,8 de ce plus haut récemment au plus bas de 2018 », a déclaré Baruch, faisant référence à un niveau de Fibonacci remarquable, qui peut être utilisé pour projeter les mouvements futurs.

Les investisseurs qui se méfient des actifs numériques ont également de nombreuses actions individuelles à considérer, a-t-il déclaré.

« Je possède des sociétés de paiement comme Square et PayPal. Je possède des sociétés de puces comme Nvidia. Je pense donc qu’il y a beaucoup d’endroits où chercher et beaucoup d’entreprises dans lesquelles investir pour capitaliser globalement sur cet espace », a-t-il déclaré. « Et je ne pense pas que ce soit le moment de s’inquiéter ou de paniquer. C’est une opportunité d’achat. »

Divulgation : Baruch détient des actions de Square, PayPal et Nvidia.

Avertissement