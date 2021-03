La vente de Christine Quinn de Sunset partage les détails de sa grossesse

Christine Quinn arreté par Pop du jour le jeudi 4 mars pour partager des détails exclusifs sur sa grossesse.

Le Vendre Sunset Le représentant de la star a dit à E! Nouvelles en février qu’elle attendait son premier enfant avec son mari Christian Richardet Christine confirmé les nouvelles passionnantes d’hier soir.

« Je vais être maman! » Elle a écrit sur Instagram à côté d’une photo d’elle berçant son ventre rond. « Mon cœur est déjà plein d’amour et de gratitude pour cette petite vie en moi. Je suis ému, émerveillé et inspiré. C’est déjà un sentiment comme aucun autre que j’ai jamais vécu, et tout ce à quoi je peux penser, c’est comment nous peuvent être les meilleurs parents possibles. Je sais que devenir mère me changera pour le mieux, et j’ai hâte de vivre ce prochain chapitre ensemble en tant que famille. «

Parler avec E! Nouvelles’ Carissa Culiner, Justin Sylvester et Pop du jour invité Kym Whitley, Christine a révélé qu’elle en était déjà à 27 semaines et demie de grossesse.

«C’était l’une de ces choses que je voulais attendre d’être vraiment prête à annoncer», a-t-elle expliqué.