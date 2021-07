La vente de Chrishell Stause de Sunset révèle qu’elle sort avec son patron Jason Oppenheim après s’être séparée du pro DWTS Keo Motsepe

VENDRE Chrishell Stause de Sunset a révélé qu’elle sortait avec son patron Jason Oppenheim après sa séparation du pro de DWTS Keo Motsepe.

L’agent immobilier a publié une série de photos sur Instagram en vacances à Capri, en Italie, avec ses co-vedettes, y compris des photos d’elle et Jason se mettant à l’aise sur un bateau.

Instagram

Chrishell a révélé qu’elle sortait avec son patron Jason lors d’une escapade italienne[/caption]

Instagram

Ils sont allés à Capri, en Italie, avec d’autres costars de la série[/caption]

Instagram

Le frère de Jason a commenté la publication en la remerciant d’avoir rendu son frère heureux[/caption]

Elle a sous-titré le message: « L’effet JLo. »

Le frère jumeau et partenaire commercial de Jason, Brett, a commenté l’article en écrivant : « Je t’aime Chrishell. Merci d’avoir rendu mon frère heureux.

Alors que l’acteur, Romain Bonnet, a adressé ses meilleurs vœux au couple en disant : « Tellement heureux pour vous les gars ! Enfin, les gens s’arrêteront avec Jason et Mary, espérons-le.

Jason a parlé de sa nouvelle histoire d’amour avec The Sun en déclarant: « Chrishell et moi sommes devenus des amis proches et c’est devenu une relation incroyable.

« Je tiens à elle profondément et nous sommes très heureux ensemble »

Brett et Romain ont également participé à l’escapade à destination avec leurs proches, Tina Louise et Mary Fitzgerald.

Fan de l’émission de téléréalité regardé Le divorce de Chrishell à l’acteur Justin Hartley, ce qui était un scénario majeur la saison dernière.

L’actrice a affirmé qu’elle était aveuglé par le dossier de son mari et a fondu en larmes à sa co-vedette Mary pendant le tournage.

Elle a dit à Mary: « Je suis juste un peu sous le choc avec tout ça. »

« Il vient de vous prendre au dépourvu ? » lui a-t-on demandé.

Chrishell hocha la tête. « C’est juste beaucoup à la fois parce que tout le monde le sait », a-t-elle déclaré.

« Je l’aime tellement. C’était mon meilleur ami. À qui dois-je parler maintenant ? »

Le couple s’est marié en 2017, trois ans après avoir commencé à sortir ensemble.

L’aventure de Chrishell avec Keo

Chrishell a finalement retrouvé l’amour avec le pro de Danse avec les stars, Keo Motsepe.

Le couple a décidé de se séparer plus tôt cette année après deux mois de relation, quelques jours après avoir finalisé son divorce avec Justin.

« Ils se sont bien amusés ensemble mais à la fin, ils ont décidé qu’il serait mieux qu’ils se séparent », a déclaré une source à E! « Ils sont toujours amicaux et cordiaux. Ce n’était pas une rupture désordonnée, ce n’était tout simplement pas le bon ajustement ou le bon moment. »

La sirène de l’écran, qui a décroché des rôles à la télévision dans All My Children et Days of Our Lives, était mariée à C’est nous Star, Justin et précédemment fiancé à l’acteur, Matthew Morrison.

Un juge a signé les documents de divorce de Chrishell et Justin le 8 février, Magazine de personnes a rapporté lundi, quelques jours avant sa rupture avec Keo.

Rupture désordonnée

Malgré les rapports précédents selon lesquels la séparation de Chrishell et Keo était « mutuelle », cela a été un fin de relation désordonnée pour l’agent immobilier glamour.

La star de la télévision cette semaine s’est rendue sur Instagram pour laissons arnaquer Keo, 31 ans, pour avoir « joué à la victime » et « mentir » après que leur affaire émotionnelle a été rendue publique.

Maintenant, une source a admis que Keo a fait une « grosse erreur » – et il n’y aura probablement pas de fin heureuse de conte de fées.

Ils ont dit Hebdomadaire américain: « Keo a été pris dans une toile de mensonges.





« Il ne nie pas le fait qu’il lui a menti [Chrishell] et a vraiment honte de quelque chose qu’il a fait.

« Il l’aimait vraiment mais a fait une grosse erreur. »

Dans un pronostic révélateur, ils ont ajouté: « Je ne les vois pas se remettre ensemble. »

Instagram

Le mari de la co-star de Chrishell, Mary, a également commenté en disant qu’il était heureux pour eux deux.[/caption]

Instagram

Chrishell et Keo ont eu une rupture très compliquée après leur aventure de deux mois[/caption]

Getty

Chrishell a dit qu’elle avait été aveuglée par son divorce avec Justin[/caption]

Netflix

Son divorce a joué un rôle majeur au cours de la dernière saison[/caption]