La vente de Chrishell Stause de Sunset règle enfin le divorce avec l’ex Justin Hartley

Chrishell Stause a finalement réglé son divorce avec son ex-mari Justin Hartley.

Le couple a subi une scission très médiatisée en novembre 2019 – Justin exigeant le divorce deux ans seulement après avoir échangé ses vœux.

Citant des «différences irréconciliables», Justin a mis fin à leur histoire d’amour après près de six ans ensemble.

Et après ce qui a été une rupture publique, les deux hommes ont finalement convenu de la façon de diviser leurs actifs avant de se séparer pour de bon.

Un juge a finalement signé le divorce le 8 février – un an après le dépôt de Justin.

Il aurait parlé à Chrishell du divorce par SMS, 45 minutes seulement avant qu’il ne devienne public.







Chrishell est devenu un nom connu après Selling Sunset, qui suit le groupe Oppenheim alors qu’il fouette des demeures à la royauté d’Hollywood.

Dans la saison 3 de l’émission de télé-réalité Netflix, elle a déclaré à propos du divorce: « Avant que nous n’ayons eu la chance de comprendre quoi que ce soit, il a déposé une demande. J’ai découvert parce qu’il m’a envoyé un texto que nous avions été classés. Quarante-cinq minutes plus tard, le monde savait . »

Chrishell a poursuivi: « J’essaie de garder ça ensemble, mais c’est beaucoup à la fois parce que tout le monde dans le monde entier sait en même temps que je savais. »

Selon une source proche du couple, le couple « avait des problèmes depuis un moment ».







«À bien des égards, ils sont quelque peu fondamentalement incompatibles», a déclaré une source à People à l’époque.

« Chrishell est vraiment prête à s’installer et à être une épouse et une mère au foyer et espérait fonder une famille relativement bientôt. Justin le veut mais ne pense pas non plus que cela doit arriver dans un proche avenir et il est à un moment de sa carrière où il veut vraiment pouvoir explorer toutes les options qui se présentent à lui.

« Il a atteint un nouveau niveau de renommée grâce à l’émission et il ne veut pas fermer beaucoup de portes pour le moment, et ce n’est pas la voie que Chrishell cherche à emprunter. »







L’initié a ajouté à l’époque que Chrishell espérait avoir des enfants avec Justin peu de temps après avoir fait le nœud.

The Mirror a contacté les représentants de Chrishell et Justin pour commenter

Elle a récemment retrouvé l’amour après être tombée amoureuse du danseur professionnel Keo Motsepe après s’être rencontrée sur le tournage de Dancing With The Stars en 2020 lors de son passage dans la série.

C’est la première romance que Chrishell a rendue publique depuis sa séparation d’avec Justin.







Chrishell et Keo sont devenus officiels d’Instagram le mois dernier lorsqu’ils ont commencé à partager des clichés aimés d’eux-mêmes.

Le couple a ravi les fans en décembre de l’année dernière en partageant des clichés festifs d’eux-mêmes portant des combinaisons assorties – et Chrishell ramenant Keo, 31 ans, à la maison pour rencontrer sa famille.

Pendant ce temps, Justin a noué une relation amoureuse avec l’actrice marocaine Sofia Pernas, âgée de 31 ans.

Le couple est devenu officiel sur Instagram et a laissé entendre qu’ils se sont serrés ensemble pour endurer la pandémie de coronavirus en cours.

