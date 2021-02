VENDRE Chrishell Stause de Sunset a déchiré son ex-petit ami, Keo Motsepe, pour « jouer la victime » et pour « mentir » après que le couple ait décidé de se séparer.

Une source avait précédemment révélé que leur rupture était réciproque et amicale, mais les choses ont changé du jour au lendemain.

Suite aux nouvelles que la raison pour laquelle Chrishell, 39 ans, et Keo a rompu à cause du décès tragique de sa mère et de leur timing, le Vendre Sunset La star s’est rendue sur Instagram pour critiquer les sources qui en avaient parlé à PEOPLE et E! Nouvelles.

Dans sa première histoire Instagram, elle a écrit: « Welp! Comment ça a commencé », à la citation d’une source qui a révélé qu’ils n’étaient plus la « bonne personne ».

Elle a ensuite partagé un deuxième extrait de l’histoire de PEOPLE où il a affirmé que Keo était « navré » sur leur rupture et a affirmé que la raison pour laquelle ils ont mis fin aux choses était parce qu’il était dévasté par la mort de sa mère.

Chrishell a écrit sous la citation: « Ok, je voulais vraiment garder ce drame gratuit, mais jouer la victime et y amener sa mère est un pas trop loin pour moi. Prendre la grande route est parfois surfait!

«J’étais aussi à 100% là-dedans, jusqu’à ce que des révélations qui m’ont été rapportées récemment m’ont poussé à me demander si vous pouviez même commander un café sans mentir.

Elle a ensuite partagé un article intitulé Liar, Liar: How to Break Free From Habitual Liar comme la chanson Beautiful Liar de Shakira et Beyonce.

Dans une quatrième histoire, Chrishell a répondu à un fan qui a tenté de défendre Keo et a déclaré qu’il n’avait pas été celui qui avait parlé aux médias, que c’était une source anonyme, et que ce n’était peut-être pas ce qu’il ressentait.

Le récent Danser avec les étoiles Le gagnant a répondu: « J’ai rassemblé tous les faits avant de publier. Ne vous inquiétez pas. Je sais exactement d’où cela vient. »

Dans sa dernière histoire de la nuit, Chrishell a répondu à un fan qui lui a suggéré d’arrêter de publier à ce sujet sur les réseaux sociaux et a simplement ignoré ce qui se passait en disant: « Oui, je suis au courant. Si je me retrouve avec des chats – ça valait la peine il.

« Mais je suis aussi un humain et non un robot. Quand vous êtes le ** dans la rupture et que l’autre personne essaie de vous laisser sauver la face et de prendre la grande route publiquement … probablement mieux de ne pas fourrer un ours avec des reçus.

« J’essaierai d’être une meilleure personne demain. Aujourd’hui n’était pas le jour. »

Les affirmations de Chrishell sur les réseaux sociaux viennent après diverses sources ont révélé que le couple avait mis fin aux choses après plusieurs mois de rencontres et quelques vacances ensemble.

TMZ a révélé la nouvelle pendant que E! Nouvelles a également cité trois initiés qui ont confirmé que Chrishell et Keo se sont séparés « très récemment » après qu’elle ait arrêté de fumer avec son ex-mari Justin Hartley.

Son ex-mari sort toujours avec sa petite amie Sofia Pernas, mais il semblerait que Chrishell vole à nouveau en solo après avoir fréquenté son petit ami danseur pendant seulement deux mois.

Une source a déclaré à E!: « Ils se sont bien amusés ensemble, mais à la fin, ils ont décidé que ce serait mieux s’ils se séparaient … Ils sont toujours amicaux et cordiaux. Ce n’était pas une rupture désordonnée, mais ce n’était pas le cas. bon ajustement ou bon timing. »

La sirène d’écran, qui a décroché des rôles à la télévision sur All My Children et sur Days of Our Lives, était mariée à C’est nous Star, Justin et auparavant fiancé à l’acteur, Matthew Morrison.

Un juge a approuvé les documents de divorce de Chrishell et Justin le 8 février GENS a rapporté lundi, quelques jours avant que sa rupture avec Keo n’émerge.

Chrishell a confirmé qu’elle était sortir ensemble danseur professionnel Keo en décembre dernier après une rencontre sur la 29e saison de DWTS.

Deux ans après avoir épousé Chrishell en 2017, Justin a demandé le divorce invoquant des «différences irréconciliables» et elle a demandé la dissolution du mariage en décembre 2019.

Chrishell admis se sentir «aveugle» par Justin et le divorce – mais il a commencé sortir avec lui Les jeunes et les agités co-star Sofia peu de temps après la fin de son mariage.

Il est apparu sur le feuilleton populaire comme Adam Newman de 2014 à 2016 et Sofia a rejoint le salon en 2015, ironiquement jouer sa copine.

Chrishell a également joué dans la série et Sofia et elle étaient des amis proches pendant des années, a précédemment rapporté The Sun.

L’année dernière, Chrishell a admis avoir le cœur brisé de voir son ex-mari passer si vite avec Sofia.

Le joueur de 39 ans, qui participait à Dancing With The Stars à l’époque, a parlé de la séparation de l’acteur en septembre.

Elle a déclaré: «Je pense que n’importe qui aurait le cœur brisé de voir à quel point vous êtes remplacé rapidement ou facilement; bien sûr, ça va piquer. «

Sur le coup Netflix série, Selling Sunset, l’agent immobilier a été perçu comme ayant le cœur brisé lorsque Justin a demandé le divorce et a mis fin à leur mariage par SMS.

Malgré son nouveau statut de célibataire, Chrishell se porte très bien financièrement étant donné qu’elle est l’agent immobilier le plus riche de la série.

La vente de Sunset tourne autour de propriétés résidentielles haut de gamme Los Angeles commercialisé par la société de courtage immobilier du groupe Oppenheim.

Chrishell est un agent du cabinet et le salon la suit avec les autres acteurs de l’immobilier.