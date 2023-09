La vente d’anniversaire de Google offre 250 $ de réduction sur le Pixel 7 Pro

Google fête son 25e anniversaire en baissant les prix sur le Google Store. Le timing est également très bon, car ils ont vraiment besoin de vider l’inventaire de leur gamme actuelle pour faire de la place pour la prochaine série d’appareils Pixel.

Aujourd’hui, Google a abandonné 250 $ de réduction sur le Pixel 7 Pro, 150 $ de réduction sur le Pixel 7et 55 $ de réduction sur le Pixel 7a. Tu peux trouver 100 $ de réduction sur le Pixel 6a aussi, s’il s’agit d’un téléphone plus ancien qui a toujours votre œil.

Avec les Pixel 8 et Pixel 8 Pro au coin de la rue, vous vous demandez peut-être si vous devriez toujours envisager un Pixel 7 ou un Pixel 7 Pro ? La réponse à cette question est – Ouais peut-être. Le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro ont tous deux un an, mais chacun devrait encore bénéficier de années et d’années de support, y compris des mises à jour d’Android 14, Android 15 et Android 16. Quelques années supplémentaires de correctifs de sécurité suivront. Donc, d’un point de vue logiciel, ces téléphones ne sont pas vieux et ont beaucoup de vie.

En ce qui concerne les mises à niveau, les Pixel 8 et Pixel 8 Pro s’annoncent comme des téléphones dotés de solides améliorations, mais à moins que le nouveau Tensor G3 ne transforme ces téléphones en dieux de la batterie, j’imagine que les changements pourraient être quelque peu minimes. D’après ce que nous savons, il ne s’agira pas d’une refonte de la marque ou du téléphone. Donc, si vous ne disposez pas du plus récent des nouveaux, alors oui, la gamme originale Pixel 7 devrait très bien convenir.

L’autre chose est que ces prix sont à des niveaux sans précédent. 649 $ pour un Pixel 7 Pro, 449 $ pour un Pixel 7, 444 $ pour un Pixel 7a ou 249 $ pour un Pixel 6a sont vraiment difficiles à battre.

Enfin, si vous achetez chez Google, ils vous offriront ce mini sac fourre-tout super mignon pour votre appareil.