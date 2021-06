La vente d’animaux sauvages vivants sur le marché présente un risque énorme pour la santé humaine (Lancet)

Les marchés vendant des animaux sauvages vivants présentent le plus grand risque pour la santé humaine et la biodiversité, affirment les chercheurs tout en s’opposant à l’interdiction générale des « marchés humides » dans le monde. Après avoir trouvé un lien entre Covid-19 et un marché de fruits de mer à Wuhan en Chine, de nombreux gouvernements à travers le monde ont poussé à la fermeture des soi-disant « marchés humides ». Bien que les origines du virus soient encore inconnues, une fermeture généralisée de tous les marchés humides pourrait avoir pour conséquences involontaires de perturber les chaînes d’approvisionnement alimentaire critiques, de stimuler un marché noir non réglementé pour les produits d’origine animale et d’alimenter la xénophobie et le sentiment anti-asiatique, ont déclaré des chercheurs de Université de Princeton dans le New Jersey, États-Unis. L’article, publié dans la revue The Lancet Planetary Health, a révélé que les marchés qui vendent des animaux vivants présentent les plus grands risques pour la santé humaine et la biodiversité, en particulier s’ils vendent des animaux sauvages vivants – qui sont liés aux maladies infectieuses émergentes.

Ce sont les marchés que les décideurs devraient cibler lorsqu’ils tentent d’atténuer les futures épidémies de maladies infectieuses, ont déclaré les chercheurs. Cibler ces marchés permettrait également d’éviter les perturbations des chaînes d’approvisionnement alimentaire locales tout en réduisant les dangers pour la santé humaine et la biodiversité.

D’un autre côté, la majorité des marchés informels, spécialisés dans la viande fraîche, les fruits de mer et d’autres produits périssables en plein air, présentent peu de risques pour la santé humaine ou la biodiversité.

« À la suite de la pandémie de Covid-19, de nombreux pays ont temporairement fermé leurs marchés humides, mais cela ne va pas durer – certains seront finalement ouverts tandis que d’autres seront plus étroitement réglementés ou fermés », a déclaré David S. Wilcove du Princeton’s Center for Policy Research on Energy and the Environment.

« Notre travail présente un moyen de déterminer ceux sur lesquels il vaut la peine de se concentrer pour une réglementation ou une fermeture plus strictes », a-t-il ajouté.

En outre, les chercheurs ont également souligné que ces marchés ne sont pas à eux seuls les seuls responsables des pandémies mondiales. Au lieu de cela, ils représentent un nœud de potentiel de transmission zoonotique le long de la chaîne d’approvisionnement mondiale du commerce des espèces sauvages.

En avril, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) avait appelé à l’arrêt de la vente de mammifères sauvages vivants sur les marchés alimentaires pour empêcher l’émergence de nouvelles maladies comme le Covid-19.

« L’OMS, l’OIE (Organisation mondiale de la santé animale) et le PNUE (Programme des Nations Unies pour l’environnement) appellent toutes les autorités nationales compétentes à suspendre le commerce d’animaux sauvages capturés vivants d’espèces de mammifères pour l’alimentation ou la reproduction et à fermer des sections des marchés alimentaires vendant des animaux sauvages capturés vivants d’espèces de mammifères en tant que mesure d’urgence, à moins que des réglementations efficaces démontrables et une évaluation des risques adéquate ne soient en place », indique un communiqué.

Les agences ont déclaré qu’il existait une forte association entre la vente d’animaux sauvages vivants sur les marchés et l’émergence de nouveaux virus chez l’homme.

